Lâm Đồng còn 82 hộ tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập nước

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 8 giờ 30 ngày 25/11, tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập, 82 hộ tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập nước, đi lại khó khăn, hiện di chuyển bằng thuyền và các phương tiện để tiếp cận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm.

Số liệu thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên không thay đổi so với sáng 24/11.

Cụ thể, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 117.067 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 1.307 ha thủy sản thiệt hại; 308 nhà bị sập đổ; 202.567 nhà bị ngập; 82.414 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 147.065 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 12 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc, 15 điểm đường sắt đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác-Phú Hiệp và Phú Hiệp-Hảo Sơn, tỉnh Đắk Lắk, dự kiến đêm 25/11 thông đường toàn tuyến.

Cùng với đó, mưa lũ làm 1.159 nhà hư hỏng, tăng 178 nhà so với tối 24/11; 1.730.983 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, giảm 1.642.900 con.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) hiện còn 51/301 xã phường, giảm 11 xã, phường bị mất kết nối do mất điện so với tối 24/11.

Mạng công cộng hiện còn 227 trạm BTS bị mất kết nối, giảm 116 trạm so với tối 24/11.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 13.748 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với tối 24/11 (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).

Hiện các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả, thống kê, cập nhật số liệu về thiệt hại.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung và rà soát các nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội đã tổ chức lễ phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Nhằm thực hiện nhanh, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,… bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa vệ sinh nhà cửa bị hư hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau lũ; khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới...

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,... ; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi; tăng cường vận động, huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân./.

