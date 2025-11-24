Thành phố Hà Nội trao 30 tỷ đồng hỗ trợ Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa

Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước," thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ của thành phố cho các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội; Phó Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Phạm Đại Dương; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hữu Thông; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Đặng Thị Minh Phương.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà nhân dân ba tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa phải gánh chịu do mưa lũ kéo dài vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ trách nhiệm, cùng cả nước hướng về các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Hà Nội đã hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng cho 22 tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đã bước đầu hỗ trợ tỉnh Gia Lai hơn 50 tỷ đồng và sẽ tiếp tục phối hợp cùng tỉnh Gia Lai triển khai các phương án giúp nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút.

“Đối với ba tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, chúng tôi cũng bày tỏ tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội trước sự mất mát của ba tỉnh và hy vọng rằng trong thời gian tới, tấm lòng của đồng bào cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội luôn luôn hướng về các tỉnh miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ,” ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, trên cơ sở điều kiện của Hà Nội, mặc dù không được phân công hỗ trợ trực tiếp, nhưng nếu có những nội dung gì mà Hà Nội có thể hỗ trợ, giúp đỡ đối với Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, các tỉnh có thể đề xuất và thành phố Hà Nội sẽ có những giải pháp phù hợp.../.

