Gia Lai: Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 13 và đợt lũ lớn vừa qua.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao tặng 700 suất quà cho các hộ dân ở các xã Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar và Ia Dreh; cấp phát cho các xã Ia Hiao, Ia Pa, Ia Tul, Pờ Tó, Ia Rsai mỗi xã 3 tấn gạo; các xã Ia Dreh, Uar mỗi xã 2,5 tấn gạo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cũng đã có những phần quà biểu dương các địa phương thực hiện tốt việc phòng chống bão lũ.

Chỉ trong vòng 10 ngày qua, tỉnh Gia Lai đã phải liên tiếp hứng chịu “thiên tai kép”. Bão số 13 đổ bộ trực tiếp và mưa lớn gây nên trận lũ lịch sử; trong đó, thiệt hại ước tính do cơn bão số 13 gây ra cho tỉnh Gia Lai hơn 5.900 tỷ đồng.

Mưa lũ đã làm chết 3 người; 19.200 hộ có nhà bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu 1-2 m. Hiện vẫn còn khoảng 6.500 hộ vẫn bị ngập, chia cắt. Hơn 7.490 hộ/28.100 khẩu đang còn tiếp tục ở lại nơi sơ tán chưa thể về nơi ở. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng do thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đến các xã chịu ảnh hưởng lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, thăm hỏi đời sống người dân và chia sẻ khó khăn về kinh tế.

Ông Tuấn cũng đánh giá tình hình thực tế tại cơ sở, lắng nghe báo cáo về công tác ứng phó, di dời và bảo đảm an toàn cho người dân trong bão lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là không để xảy ra tổn thất về người.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã trực tiếp ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các xã; nguyện vọng của người dân để ổn định cuộc sống lâu dài; trong đó, một số kiến nghị như xây dựng khu tái định cư cho người dân sống trong vùng hay bị ngập, úng; sửa chữa các tuyến đường giao thông nội đồng, xây dựng cầu tại một số điểm trọng yếu thay cho đập tràn.

Trước những kiến nghị của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các xã khẩn trương xây dựng phương án xây dựng khu tái định cư và hoàn thiện ngay để trình tỉnh xem xét.

“Quan điểm đã làm là phải làm cho "đến nơi đến chốn", phải lựa chọn những khu vực cao ráo, thuận tiện nhất cho người dân. Làm sao để người dân có chỗ ở an toàn, không còn phải lo lắng mỗi mùa mưa bão”- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị về sửa chữa hệ thống giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huy động phương tiện, nhân lực sửa chữa ngay các đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ vận chuyển hàng hóa, cứu trợ và sản xuất của người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng thiệt hại, yêu cầu các địa phương tiếp tục cấp phát lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm, đồng thời tổ chức lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục đời sống thường nhật.

Liên quan đến thiệt hại sản xuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các địa phương thống kê chi tiết diện tích lúa, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, đề xuất phương án hỗ trợ giống cây trồng, con giống và phục hồi sản xuất cho người dân trong thời gian sớm nhất./.

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng Cụ thể, Bộ Tài chính quyết định xuất cấp cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.