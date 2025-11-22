Gia Lai chung sức cứu trợ đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, mưa lũ dồn dập đổ xuống miền Trung khiến nhiều xã thuộc Gia Lai và các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng bị ngập sâu, cô lập.

Hàng nghìn hộ dân đang gặp khó khăn về lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm.

Từ vùng phía Tây Gia Lai, tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng” lan tỏa mạnh mẽ, như lời kêu gọi tình thương và trách nhiệm của toàn cộng đồng hướng về đồng bào vùng lũ.

Chính quyền tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân.

Tỉnh quyết định hỗ trợ gạo 15kg/người/tháng trong 3 tháng cho các hộ có nhà bị ngập; đồng thời hỗ trợ tiền mặt 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những hộ nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà, nhà bị tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà, hư hỏng một phần được hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, Quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Đoàn viên thanh niên các xã phía Tây tỉnh Gia Lai sắp xếp hàng hóa gửi về cứu trợ đồng bào lũ lụt. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Chính quyền địa phương, quân đội, công an và nhiều tổ chức cứu trợ đang làm việc hết công suất để đưa hàng cứu trợ đến từng hộ dân vùng lũ.

Tại các phường, xã phía Tây Gia Lai như Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Gào, Ia Grai, Phú Túc, Đức Cơ... việc cứu trợ diễn ra khẩn trương.

Chính quyền địa phương tổ chức hàng loạt chương trình kêu gọi hỗ trợ đồng bào lũ lụt. Người dân thức đêm gói bánh chưng, kho cá, kho thịt; mì tôm, nước uống, áo mưa, chăn màn, thuốc men được phân loại, đóng gói cẩn thận.

Bà con kêu gọi nhau quyên góp quần áo, gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn.

Các tổ chức thiện nguyện, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, dân quân và cán bộ xã chia nhau từng việc, từ vận chuyển, phân loại đến kiểm tra chất lượng hàng cứu trợ, đảm bảo mọi thứ đến đúng nơi cần.

Ông Trần Tấn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, chia sẻ từ phía Tây Gia Lai, Đảng bộ và nhân dân xã Gào luôn hướng về bà con vùng lũ phía Đông Gia Lai cũng như các địa phương lân cận.

"Chúng tôi luôn chia sẻ những mất mát, khó khăn mà đồng bào đang trải qua. Những chiếc bánh chưng, tấm áo, những chiếc chăn là tình cảm chân thành, là lời động viên ấm áp mà chúng tôi gửi đến bà con, mong bà con sớm vượt qua thiên tai. Hãy cùng nhau đoàn kết, sẻ chia để đồng bào vùng lũ vững vàng, ổn định cuộc sống và sớm bình yên trở lại."

Lực lượng quân đội và nhân dân các xã phía Tây tỉnh Gia Lai gói bánh chưng gửi về cứu trợ đồng bào lũ lụt. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Những chuyến xe cứu trợ vượt qua đoạn đường lầy lội, sạt lở, không chỉ hướng về Đông Gia Lai mà còn đến các xã lân cận Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Ở các vùng cô lập, tiếp tế được thực hiện bằng thuyền máy, canô hoặc đi bộ xuyên rừng.

Mỗi túi mỳ, chai nước, hộp sữa trở thành nguồn sống tức thời, tiếp thêm niềm tin cho bà con.

Tinh thần tương thân tương ái lan tỏa trong cộng đồng, chính quyền, doanh nghiệp và cá nhân. Nhiều đơn vị hỗ trợ xe tải, xăng dầu, nhân lực; nhiều tài xế tình nguyện mang theo xuồng, áo phao, máy phát điện, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận các khu vực ngập sâu.

Bà Lý Thị Hồng Trị, điều phối Mạng lưới Trung tâm tình nguyện quốc gia khu vực Tây Nguyên nhấn mạnh: “Lúc hoạn nạn mới thấy sức mạnh của sự sẻ chia và đồng lòng. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn và giữ vững niềm tin. Việc chung tay hỗ trợ lúc này không chỉ là nghĩa cử nhân ái, mà còn là trách nhiệm để không ai bị bỏ lại phía sau.”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng thiện nguyện tiếp tục hành động. Mỗi hành động dù nhỏ góp phần làm dịu khó khăn, thắp sáng hy vọng và nối dài sức mạnh tình người từ Tây sang Đông Gia Lai, từ miền núi đến đồng bằng.

Phía Tây Gia Lai, hàng hóa được tập kết nhiều điểm, nhưng tấp nập nhất là tại Nhà xe Phi Hổ (công viên Đồng Xanh, phường An Phú, tỉnh Gia Lai), nơi các đơn vị tình nguyện phân loại, sắp xếp và vận chuyển miễn phí đi cứu trợ. Ba ngày qua, các nhà xe đã thực hiện 5 chuyến, đưa hàng chục tấn nhu yếu phẩm đến vùng ngập ở Đông Gia Lai; hôm nay dự kiến thêm 3 chuyến với hơn 30 tấn hàng. Tinh thần chung là đường thông đến đâu, hàng cứu trợ sẽ đến ngay đó, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.

Những chuyến hàng nối dài, đôi tay trao quà và lời động viên trở thành minh chứng sống động cho thông điệp “lá lành đùm lá rách,” “bầu ơi thương lấy bí cùng.”

Sự đồng lòng của mỗi người, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức không chỉ cứu sống người dân mà còn tiếp thêm nghị lực cho các gia đình chờ ngày nước rút, chờ cuộc sống bình yên trở lại./.

