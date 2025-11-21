Những chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Với tinh thần “Tương thân tương ái,” nhiều nhóm thiện nguyện ở Quảng Ngãi đã kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời vận chuyển hàng cứu trợ người dân tỉnh Gia Lai ở những khu vực ngập sâu, bị cô lập dài ngày.

Những ngày này, tại địa chỉ 587 Quang Trung (phường Cẩm Thành), mọi người ra vào tấp nập. Họ là thành viên của nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn, tập trung về đây thức trắng đêm gói, nấu bánh chưng, bánh tét.

Anh Nguyễn Thanh Bình (trú phường Cẩm Thành) cho biết mỗi người một tay, phụ nữ đảm nhận phần việc chuẩn bị nguyên liệu, lá; đàn ông phụ gói, buộc lạt.

Ai nấy đều rất vui và không thấy mệt mỏi bởi mọi người đang cùng nhau làm một việc ý nghĩa.

Chị Nguyễn Ngọc Lệ (xã Bình Sơn) chia sẻ, theo dõi qua tivi và các trang mạng xã hội, chị rất xúc động khi chứng kiến tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) chìm trong mênh mông biển nước.

Nhiều ngôi nhà ngập tới nóc, người dân ở trên nóc nhà, chờ lực lượng chức năng cứu hộ trong mưa lớn. Tuy nhà ở xa nhưng biết tin có hoạt động này, chị cùng một vài người bạn vào tận nơi để góp sức.

Tận tay gói những phần quà gồm mỳ tôm, trứng luộc, sữa, bánh, nước uống... để chuyển cho người dân vùng lũ, chị đã không thể kìm lòng.

“Tôi hy vọng những suất quà này sẽ sớm được trao đến tay bà con để họ được ấm lòng, vơi bớt khó khăn trước mắt, lạc quan hơn khi miền Trung ruột thịt luôn dõi theo, đồng hành cùng mọi người,” chị Lệ tâm sự.

Tại Gia Lai, có một “Biệt đội cứu hộ 0 đồng” của Quảng Ngãi đang túc trực. Họ có nhiệm vụ bám sát địa bàn, cập nhật tình hình mưa lũ, thiệt hại tại địa phương; nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân vùng ngập nặng, cô lập dài ngày; thống kê kịp thời danh sách, lên kế hoạch hỗ trợ.

Nhóm thiện nguyện xếp bánh tét vào khay chứa để chuyển đến người dân vùng lũ Gia Lai. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo chị Đoàn Thị Hạt (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi), với tinh thần "Lá lành đùm lá rách," nhóm thiện nguyện đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm... ủng hộ, quyên góp nhu yếu phẩm.

Nhóm thật sự vui mừng vì chỉ trong 3 ngày đã tiếp nhận hơn 7 tấn hàng hóa. Số hàng này sẽ được các thành viên chia đều, gói thành những suất quà dựa trên danh sách "Biệt đội cứu hộ 0 đồng" gửi về.

Tài xế sẽ phụ trách vận chuyển hàng vào Gia Lai, kết nối nhiều kênh khác nhau để chuyển quà cho người dân.

Mỗi một phần quà đều đong đầy nghĩa tình của quê hương Quảng Ngãi - nơi đã từng trải qua nhiều đợt bão lũ và nhận về những chuyến hàng cứu trợ kịp thời.

Câu chuyện đẹp về sự đoàn kết, sẻ chia, giúp nhau trong hoạn nạn cứ thế lan tỏa, chạm đến trái tim của nhiều người./.

