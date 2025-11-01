Lâm Đồng: Ấm áp nghĩa cử, tình người sẻ chia trong mưa lũ

Những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn trút xuống khiến nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Trong gian khó, hàng nghìn nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa, tình người lại sáng lên như ngọn lửa ấm áp.

Oằn mình khi lũ về trong đêm

Từ ngày 26-31/10, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao trong nhiều năm trở lại đây.

Nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông, suối dâng cao, một số hồ chứa ở khu vực thượng nguồn xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng trũng thấp và ven sông.

Tại các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận, Hàm Kiệm, Lương Sơn…, hàng trăm hộ dân phải khẩn cấp sơ tán do nước lũ tràn vào nhà.

Nhiều tuyến đường, công trình giao thông bị chia cắt, cô lập, sạt lở. Hàng trăm hécta hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại. Một số địa phương còn xảy ra sạt lở bờ sông, uy hiếp trực tiếp đến nhà dân, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương di dời bà con đến nơi an toàn.

Nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Phường Hàm Thắng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lần này. Đây là vùng hạ lưu sông suối của các xã lân cận như: Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và là cửa sông đổ ra biển.

Từ ngày 26-31/10, khu vực thượng nguồn có mưa to, kết hợp xả lũ hồ sông Quao làm nước sông dâng cao, gây ngập úng cục bộ khu vực trũng thấp, ven sông.

Thống kê sơ bộ, có 18/19 khu phố bị ngập lụt. Mưa lũ gây ngập nặng và tê liệt hơn 200m tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã cùng nhiều tuyến đường; nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp. Thiệt hại ban đầu là rất lớn.

Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng cho biết: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, ngay khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường và các đơn vị có liên quan đã trực tiếp xuống khu vực ngập lụt chỉ đạo di dời người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao không gây thiệt hại về tài sản.

Toàn phường đã phải di dời gần 350 hộ với 1.400 người ở các khu phố: Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thịnh, Phú Xuân…; đồng thời hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu sớm; ngắt điện và cấm biển báo nguy hiểm đối với khu vực, đường bị ngập lụt.

Anh Lê Ngọc Thành, tổ 5, khu phố Kim Bình chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến nước dâng nhanh như vậy. Nước về trong đêm và chỉ trong vòng hơn một giờ, nước đã tràn ngập khắp nhà, đồ đạc ướt hết. May mà lực lượng công an và chính quyền địa phương kịp đến hỗ trợ di dời trong đêm.”

Trận mưa lũ lần này được đánh giá là một trong những đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất tại Lâm Đồng trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến chiều 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 20 điểm sạt lở, hư hỏng một số công trình cầu, cống, đường giao thông và ngập lụt nhiều tuyến đường; 3.972 căn nhà bị ngập hoặc hư hỏng; 7.300ha cây trồng bị ảnh hưởng; hàng ngàn vật nuôi, gia cầm bị cuốn trôi. Trong cơn lũ đã có 2 người thiệt mạng.

Tình quân dân, nghĩa đồng bào

Tính đến sáng 1/11, một số khu vực ở Lâm Đồng vẫn còn ngập, đường sá chia cắt, một số hộ dân chưa thể trở về nhà. Dòng nước dữ đã cuốn đi nhiều thứ, nhưng còn đọng lại mãi là tình quân dân, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn.

Ngay từ những ngày đầu mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân đã không ngại hiểm nguy, dầm mình trong nước để cứu người, di chuyển tài sản, hỗ trợ bà con.

Giữa đêm tối, ánh đèn pin loang loáng soi đường cho những chuyến xuồng cứu hộ, từng hộp cơm, chai nước được trao tận tay, hay hình ảnh các lực lượng cùng dầm mình trong nước để hỗ trợ gia đình có tang lễ, cõng người già, trẻ nhỏ trên lưng giữa dòng nước…

Đặc biệt, chiều và đêm 30/10, mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh, nhấn chìm nhiều khu vực như nhà thờ Nước Trời, khu phố Kim Ngọc (xã Hàm Thắng), thôn Lâm Giang (Hàm Thuận Bắc), Lâm Hưng, Lâm Thuận (Hàm Thuận Nam)… Hàng chục hộ dân bị cô lập giữa biển nước.

Những dòng tin cầu cứu lan truyền trên mạng xã hội lập tức thôi thúc hàng chục nhóm cứu hộ chuyên nghiệp và tình nguyện viên lên đường, mang theo canô, xuồng hơi, thuyền thúng, thậm chí chỉ là chiếc máy cày, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Các tình nguyện viên không quản ngại lội nước tiếp tế cho người dân vùng bị chia cắt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Suốt đêm trắng, các đội cứu hộ len lỏi giữa dòng nước xiết, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Những thanh niên xa lạ vẫn kề vai nhau bốc gạo, phát áo phao, chia sẻ từng phần cơm giữa mưa gió.

Anh Trần Hoài Vũ, ở thôn Phú Hòa, xã Hàm Thuận Bắc - một trong số những người tham gia hỗ trợ người dân chia sẻ, khi nghe tin hơn 300 hộ dân thôn Lâm Giang bị chia cắt, anh lập tức lái máy cày vào vùng nước xiết, lần lượt chở hàng trăm người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Anh giản dị nói: “Không cần ai bảo, giúp được gì thì giúp thôi. Tình nghĩa đồng bào là cần nhau những lúc thế này.”

Giữa dòng người hối hả lao vào tâm lũ ấy, anh Trần Huỳnh Hoài Phong cùng ba thành viên của Đội tìm kiếm cứu nạn và trợ giúp nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long) cũng vội vã dừng hành trình cứu hộ miền Trung để kịp thời hỗ trợ người dân khu phố Kim Ngọc (phường Hàm Thắng).

“Ở đâu cũng là đồng bào mình, cũng cần hỗ trợ, tình thế cấp bách phải ứng phó trước. Khoảng 4 giờ sáng 31/10, đội nhập cuộc. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ và các đội, nhóm khác, mọi người nhanh chóng làm quen địa hình, vừa nắm tình hình, vừa khẩn trương chia nhau từng hướng tiếp cận, phối hợp triển khai công tác cứu hộ từng hộ dân bị cô lập. Lúc đó nước ngập ngang người, anh em phải dùng canô, xuồng hơi máy len lỏi khắp ngõ hẻm để đưa khoảng 40 người đến nơi an toàn,” anh Phong kể lại.

Sau một ngày căng mình cùng lực lượng địa phương, khi tình hình tạm ổn, đội lại tất bật chở hàng cứu trợ ra miền Trung.

Khi những người đàn ông vật lộn giữa dòng nước dữ để cứu người, phụ nữ thì nấu cơm, gói lương thực, người gom quần áo, sữa và đồ dùng cho trẻ nhỏ, người lội nước chuyển từng phần thức ăn, áo phao cho lực lượng cứu hộ.

Những ngày qua, quán ốc tô Ba Tư ở phường Phan Thiết tạm ngừng kinh doanh. Chủ quán cùng nhân viên trở thành những tình nguyện viên cứu trợ, còn nơi đây biến thành bếp ăn tập thể. Hơn 40 phụ nữ thay nhau nấu hàng nghìn suất cơm, cháo, gửi vào vùng lũ mỗi ngày.

“So với người lội nước cứu hộ, việc nấu ăn chẳng đáng gì. Ai làm được gì thì góp sức, chỉ mong bà con no bụng, an tâm,” bà Lê Thị Lắm, một người tham gia chia sẻ.

Bên cạnh những bếp ăn nghĩa tình, nhiều tổ chức, đoàn thể và hội nhóm thiện nguyện như Hội Lan tỏa yêu thương, Hội thiện nguyện Phan Thiết, nhóm Yêu Phan Thiết… cũng khẩn trương tổ chức cứu trợ. Mỗi ngày, hàng nghìn suất ăn cùng gạo, mỳ tôm, nước uống, sữa và các nhu yếu phẩm được chuyển liên tục vào những khu vực bị ngập, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu và người dân vùng lũ.

Ông Đoàn Văn Trúc, ở khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng xúc động chia sẻ: “Những ngày lũ lên, nhà tôi ngập nặng, chỉ kịp mang theo ít đồ. Điều mà tôi thấy ấm lòng nhất là luôn có các anh dân quân, công an địa phương đồng hành. Sau đó, ai có gì giúp nấy, được bà con trong thôn phát cơm, nước uống… Giữa lúc khó khăn nhất, mới thấy hết cái tình của mọi người”.

Giờ đây, khi nắng đã lên và nước bắt đầu rút, dấu tích của cơn lũ vẫn còn in hằn khắp nơi. Những căn nhà loang lổ bùn đất, ruộng đồng ngập úng, đường sá nhiều chỗ bị hư hại... Những thiệt hại ấy sẽ sớm được chính quyền và cộng đồng cùng chung tay khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống. Sau mưa lũ, tình quân dân, nghĩa đồng bào còn ở lại mãi!./.

