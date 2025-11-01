Thời tiết ngày 1/11: Vùng núi Bắc Bộ trời rét, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng vẫn mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Hà Tĩnh-Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi vẫn có mưa to, cục bộ có nơi trên 700mm.

Bắc Bộ trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo từ sáng sớm ngày 1/11 đến sáng sớm ngày 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh-Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1/11, ở khu vực từ Gia Lai-Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 70mm/3h).

Cảnh báo ngày và đêm 3/11, khu vực từ Nam Nghệ An-Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Hà Tĩnh-thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi cấp 2.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ngày và đêm 1/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/11, ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị-Cà Mau, từ Cà Mau-An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 2/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 2-4m; vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa, gió nhẹ. Thời tiết lạnh, có nơi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, cao nhất từ 21-23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C./.

Chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ, Huế lại sắp có đợt mưa lên đến 900mm Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo từ ngày 31/10-9/11, khu vực thành phố Huế có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 500-700mm, có nơi trên 900mm.