Mưa lớn, nhiều địa phương phía Bắc tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt

Tính đến 13 giờ ngày 31/10, tỉnh Quảng Trị có 32 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ; trên 77 điểm ngập lụt tại các tuyến đường giao thông liên xã, thôn.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nguy cơ ngập lụt diện rộng đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó như cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng xuống từng cụm dân cư, rà soát các hộ có nguy cơ ngập nặng, đặc biệt là hộ nghèo, người già.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 13 giờ ngày 31/10, địa phương có 32 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ; trên 77 điểm ngập lụt tại các tuyến đường giao thông liên xã, thôn; có hơn 3.596 hộ với 11.246 nhân khẩu bị ngập lụt; trên 101 điểm trường với 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học; có 23 điểm sạt lở.

Hiện tỉnh đã sơ tán, di dời 485 hộ với 1.403 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương; nhiều thiệt hại về chăn nuôi, thủy lợi, giao thông, nông nghiệp./.