Huế: Gần 13.300 ngôi nhà vẫn còn ngập, nước các sông rút chậm

Đến sáng 31/10, nước ngập đã cơ bản rút trên tuyến hệ thống giao thông chính Quốc lộ 1A, tỉnh lộ và nội thị thành phố Huế.

Tuy nhiên, mực nước các sông đang xuống chậm; một số tuyến đường liên phường, xã hạ du sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương còn ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Trên địa bàn, còn 26/40 phường, xã còn ngập với mức ngập trung bình từ 0,7-1m, có nơi sâu hơn.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố còn gần 13.300 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-1,2m. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ...

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Để đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực thành phố Huế đã sa thải điện của 201.100 hộ dân nằm trong các khu vực bị ngập lụt, cắt điện 1.479 trạm biến áp, trừ những cơ quan quan trọng phục vụ công tác ứng phó thiên tai.

Tính đến 7 giờ sáng 31/10, đã có 273.922 (79,7%) khách hàng được cấp điện. Ước tính thiệt hại về sản lượng điện không cung cấp được và doanh thu do ngập nước là 11,286 tr.kWh, tương ứng giảm doanh thu bán điện.

Đến 9 giờ cùng ngày, trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan, đoạn từ Huế đi khu vực Nam Đông đã thông xe tạm thời, đoạn từ Nam Đông đi Đà Nẵng đang được lực lượng chức năng phân luồng đi theo hướng Quốc lộ 1 từ ngã ba La Sơn.

Cao tốc Cam Lộ-La Sơn và Quốc lộ 1A địa bàn thành phố Huế, Quốc lộ 49A từ trung tâm thành phố Huế đi A Lưới đã lưu thông bình thường.

Đối với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km313 đến Km372 (A Roàng) đã thông xe, chú ý khi di chuyển trên tuyến; đoạn từ Km372 đến Km413 hiện đang tắc đường.

Hệ thống đường tỉnh lộ một số đoạn vẫn đang ngập sâu, không đi lại được. Hệ thống đường đô thị một số khu vực còn bị ngập, đang được rào chắn, cấm phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Các đợt mưa lũ từ ngày 25-30/10 trên địa bàn thành phố đã khiến 10 người chết, 2 người bị mất tích và một người bị thương./.

Trái tim Kinh thành Huế ngập sâu, nước lũ chảy xiết qua cổng Ngọ Môn Khu vực Đại Nội Huế thuộc Kinh thành Huế ở bên bờ Bắc sông Hương vẫn bị ngập sâu trong nước lũ. Do lũ lớn, Đại Nội Huế đã dừng đón khách tham quan.