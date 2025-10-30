Trái tim Kinh thành Huế ngập sâu, nước lũ chảy xiết qua cổng Ngọ Môn

Khu vực Đại Nội Huế thuộc Kinh thành Huế ở bên bờ Bắc sông Hương vẫn bị ngập sâu trong nước lũ. Do lũ lớn, Đại Nội Huế đã dừng đón khách tham quan.

Sáng 30/10, lũ trên sông Hương ở trung tâm thành phố Huế đang xuống dần nhưng còn ở mức cao trên báo động 3, gây ngập lụt diện rộng.

Khu vực Đại Nội Huế thuộc Kinh thành Huế ở bên bờ Bắc sông Hương vẫn bị ngập sâu trong nước lũ.

Đại Nội Huế thuộc Kinh thành Huế là trái tim của Quần thể di tích Cố đô Huế - di sản thế giới.

Theo ghi nhận sáng 30/10, khu vực cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế vẫn bị nước bao vây với mức ngập khoảng từ 0,5 đến gần 1m. Các cổng Ngọ Môn nước lũ chảy xiết từ phía trong Đại Nội ra ngoài.

Cầu Trung Đạo bắc qua hồ Thái Dịch trước điện Thái Hòa còn ngập sâu. Để đàn cá nuôi trong hồ này không thoát ra bên ngoài, Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế đã rào chắn lưới thép cao hơn một mét.

Do lũ lớn, Đại Nội Huế đã dừng đón khách tham quan. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ di sản, đồng thời bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để theo dõi mực nước, đảm bảo an toàn cho các di tích, hiện vật, thiết chế; chủ động bố trí lực lượng để lượng tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả ngay khi nước rút nhằm sớm khôi phục cảnh quan để đón khách trở lại./.

Mưa lũ tại miền Trung: Còn 16 tuyến quốc lộ bị ách tắc do ngập, sạt lở Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có văn bản số 23/BCĐ-BNNMT chỉ đạo các địa phương từ Nghệ An đến Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.