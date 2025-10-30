Mưa lũ tại miền Trung: Còn 16 tuyến quốc lộ bị ách tắc do ngập, sạt lở

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 30/10, mưa lũ đã làm 16 tuyến Quốc lộ: 9B, 9, 14B, 14E, 15D, 24, 24B, 24C, 28B, 40B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông bị ách tắc do ngập, sạt lở, giảm 4 tuyến so với sáng 30/10 gồm các tuyến 9C,14D,14H, 14G do đã thông xe.

Mưa lũ đã làm 4.871 ha lúa, hoa màu, 790 ha cây ăn quả bị ngập; 52 nhà bị sập, cuốn trôi; 145 nhà bị hư hỏng. Có 123.677 nhà bị ngập, giảm 4.347 nhà so với sáng 30/10. Tỉnh Quảng Ngãi nước rút nhanh, nhà cơ bản đã hết ngập; các địa phương khác đang tiếp tục rà soát.

Cùng với đó, mưa lũ làm 10 người chết, 12 người mất tích; 24 người bị thương; 17.741 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ngoài ra có khoảng 75 xã, phường bị ngập, giảm 15 xã, phường so với sáng 30/10, trong đó Quảng Trị còn 4 xã, ngập sâu từ 0,2-1m; thành phố Huế có 32 xã, phường ngập sâu từ 0,5-2m; thành phố Đà Nẵng có 39 xã, phường, trong đó có 29 xã, phường ngập sâu, 10 xã, phường bị cô lập.

Tỉnh Quảng Trị có nhiều vị trí tại Quốc lộ 15D, 49C, 9B, 9; đường tỉnh lộ 564, 565C, 582, 582B, 584, 587, 588, 588A, 787 bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông, trong đó đường tỉnh 571 đã thông xe.

Thành phố Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư, tuyến tỉnh lộ 14B; 2 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49 (xã Bình Điền; Km23+800); 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh. Hiện các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng có 1,88 km đường bị hư hỏng, sạt lở các mái taluy, đất đá với khối lượng khoảng 62.845 m3 tại các tuyến quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B, các tuyến đường tỉnh 601, 606, 612, 614, 615 và đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 200 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; đường tỉnh 622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676; đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 22.500 m3 và 80 tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng; Phong tỏa khu vực ga Văn Xá-Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

Tính đến 12 giờ ngày 30/10, có khoảng 438.325 khách hàng bị mất điện tại 109 xã, phường thuộc 4 tỉnh, thành phố. Cụ thể, thành phố Huế có 148.789 khách hàng/24 xã, phường; thành phố Đà Nẵng 262.106 khách hàng/69 xã, phường; Quảng Ngãi 27.190 khách hàng/15 xã; Quảng Trị: 240 khách hàng/1 xã.

Trước tình hình mưa lũ, ngày 30/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến các xã Thăng An, Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến các xã Thanh Bồng, Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến các xã Ninh Châu, Hải Lăng tỉnh Quảng Trị để thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 30/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có văn bản số 23/BCĐ-BNNMT chỉ đạo các địa phương từ Nghệ An đến Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Cùng ngày, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận 29 tấn hàng viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho người dân vùng lũ, ngập lụt tại thành phố Huế.

Chính quyền địa phương sử dụng máy cày di dời người dân ở xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) đến nơi an toàn. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn cho 8.121 hộ/26.540 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Hà Tĩnh 146 hộ dân/334 người, Quảng Trị 137 hộ dân/385 người, thành phố Huế 1.913 hộ dân/5.945 người, thành phố Đà Nẵng 4.835 hộ dân/15.886 người, Quảng Ngãi 977 hộ dân/3.662 người, Gia Lai 27 hộ/96 người), trong đó các hộ dân tại Quảng Ngãi đã trở về nhà từ trưa 30/10.

Để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 203/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ và chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ sáng 29/10, trong đó các địa phương thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương; tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân.

Các bộ, ngành và đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt việc tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, cano… cho công tác phòng chống thiên tai; khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm… để người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi, sản xuất kinh doanh.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

