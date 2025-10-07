45 vị trí ách tắc giao thông dự kiến thông xe trong tối 7/10

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến chiều 7/10/2025, trên hệ thống quốc lộ, cao tốc được giao quản lý, tình hình thiệt hại do bão số 11 gây ách tắc giao thông tại 45 vị trí.

Những địa phương có nhiều vị trí ách tắc giao thông nhất như thành phố Hà Nội có 19 vị trí ngập nước, dự kiến đến 20 giờ ngày 07/10/2025 thông xe trở lại.

Địa bàn tỉnh Cao Bằng có 25 vị trí ngập nước và sụt ta luy dương, dự kiến đến 21 giờ ngày 07/10/2025 thông xe trở lại.

Ngoài ra, tại tỉnh Lào Cai có 1 vị trí, dự kiến đến 18 giờ ngày 07/10/2025 thông xe trở lại. Địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng ghi nhận 01 vị trí bị ách tắc giao thông, dự kiến 19 giờ ngày 07/10/2025 thông xe trở lại.

Tại các vị trí ngập nước, sụt lở ta luy dương, các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, đặt biển cảnh báo và bố trí người điều hành giao thông 24/24 giờ.

Trước đó, cơn bão số 10 và mưa lũ kèm theo đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo thống kê sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 982,83 tỷ đồng. Cụ thể, hệ thống quốc lộ và đường cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý thiệt hại khoảng 78,72 tỷ đồng (chiếm 8%). Đường tỉnh và quốc lộ phân cấp cho địa phương quản lý thiệt hại khoảng 904,11 tỷ đồng (chiếm 92%).

Về phía các địa phương, tỉnh Thanh Hóa là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, với tổng giá trị ước tính 600 tỷ đồng, gồm 310 tỷ đồng trên các quốc lộ phân cấp và 290 tỷ đồng trên các tuyến đường tỉnh./.

