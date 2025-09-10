Lào Cai: Sạt lở Quốc lộ 32 gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ

Sáng 10/9, ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I, Lào Cai thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào khoảng 17 giờ chiều 9/9, tại Km 290+100 trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Cụ thể, vào thời gian trên, tại Km 290+100, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Hậu quả vụ sạt lở khiến phương tiện không thể lưu thông, gây ách tắc giao thông trên đoạn đường từ thôn Ngã ba Kim, xã Púng Luông đi xã Mù Cang Chải.

Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, khu vực này từng bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc đường nhiều giờ.

Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Bùi Quốc Hương cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, xã Púng Luông đã huy động lực lượng công an xã trực, gác, căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 cũng huy động 2 máy xúc, gần 10 công nhân triển khai thông tuyến khi điều kiện cho phép. Đơn vị dự kiến trước 10 giờ sáng 10/9 sẽ thông đường.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 32 cần điều chỉnh lịch trình phù hợp; chú ý theo dõi thông tin, tuân thủ chỉ dẫn, đồng thời tránh đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản./.

