Phú Thọ: Xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông ở Tam Nông

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, kết hợp mưa lớn trên thượng nguồn, mực nước sông Thao và sông Đà dâng cao, dòng chảy xiết đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Các điểm sạt lở tập trung chủ yếu tại khu vực bờ vở đê Hữu Thao, đoạn tương ứng Km72+400 đến Km73+300.

Tại khu Bến Gót và khu Đồng Sau (khu 15, Dân Quyền cũ) sạt lở khoảng 200m chân kè; tại khu vực cống Cầu Trắng (Km77+500, đối diện khu công nghiệp Trung Hà) sạt trượt mái đê dài 8-10m; khu vực bờ ngòi Dậu Dương sạt lở khoảng 10m; khu bãi Cửa Lãm và bãi Giữa Hương Nộn (khu 6 và khu 12, Hương Nộn cũ) sạt lở gần 900m.

Đặc biệt, riêng tại khu dân cư số 12, từ ngày 30/8 đến nay, sự thay đổi dòng chảy của sông Hồng đã làm sạt lở khoảng 1ha đất bãi và 500m bờ vở sông, trong đó có khoảng 200m là đất ở của người dân.

Bà Bùi Thị Ngọc Lan, khu 12, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, sạt lở bờ sông đã tiến sát đến khu vực nhà ở, chỉ còn hơn chục mét nữa là ảnh hưởng trực tiếp đến công trình trên đất.

Trước tình trạng sạt lở diễn ra ngày một nghiêm trọng, sáng 8/9 chính quyền xã đã huy động đội dân quân tự vệ và bà con trong xóm đã hỗ trợ di dời tài sản vào khu vực an toàn.

“Người dân khu 12 xã Hương Nộn mong muốn lãnh đạo xã Tam Nông, và các cấp chính quyền từ tỉnh đến Trung ương quan tâm, có giải pháp kịp thời để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, giúp các hộ gia đình yên tâm sản xuất, ổn định đời sống…” - bà Lan chia sẻ.

Theo thống kê sơ bộ, tổng chiều dài sạt lở trên toàn xã Tam Nông khoảng 2km, cuốn trôi trên 15ha đất bãi trồng hoa màu và làm mất ổn định nhiều đoạn kè, trong đó có tuyến kè Hương Nộn được đầu tư xây dựng từ năm 2016.

Tại một số vị trí, sạt lở đã áp sát tuyến đường bê tông ngõ xóm và tường rào của hộ dân, đe dọa trực tiếp đến 5 hộ dân cùng nhiều công trình hạ tầng nông thôn và uy hiếp đến 30 hộ dân sinh sống dọc bờ sông.

Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân xã Tam Nông đã phối hợp các khu dân cư cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng, nghiêm cấm người dân và gia súc đến gần khu vực nguy hiểm; đồng thời phân công lực lượng trực, thường xuyên kiểm tra, kịp thời báo cáo diễn biến sự cố. Xã cũng đang xây dựng phương án di dời khẩn cấp các hộ dân khi sạt lở tiếp tục lan vào khu vực nhà ở.

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, tại khu 12, xã Hương Nộn cũ (nay thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp với chiều dài khoảng 900m; trong đó, có 200m sát khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Hiện có 5 hộ dân đứng trước nguy cơ sạt lở rất cao và khoảng 30 hộ khác nằm trong vùng nguy hiểm.

Hiện tình trạng sạt lở vẫn đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, UBND xã Tam Nông đã ban hành các văn bản cảnh báo, thông báo tới khu dân cư; đồng thời bố trí lực lượng trực canh và triển khai phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, xã cũng đã tổ chức di dời tài sản của một hộ dân và chuẩn bị phương án di dời thêm 4 hộ khác trong khu vực sạt lở nghiêm trọng nếu diễn biến tiếp tục phức tạp.

Bên cạnh đó, xã Tam Nông cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị công bố tình huống khẩn cấp và sớm triển khai giải pháp kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Liên quan đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại xã Tam Nông, ngày 4/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Tại các điểm sạt lở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu địa phương triển khai biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, bố trí lực lượng thường trực để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tam Nông khảo sát tổng thể, đề xuất phương án xử lý, gia cố kè tại những vị trí xung yếu, khẩn trương báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai./.

