Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại bản Xa Mang

Ngày 5/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2980/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tại tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 25 đến 26/8, trên địa bàn xã Sơn Điện xuất hiện đợt mưa lớn, kéo dài.

Đến chiều 26/8, tại bản Xa Mang xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 34 hộ/171 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo thống kê, trận lũ quét đã khiến 7 ngôi nhà bị đổ sập (31 nhân khẩu), 27 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở (140 nhân khẩu), 1 phòng học bị sập, điểm trường mầm non Xa Mang có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở đất, 3ha lúa bị thiệt hại.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và diễn biến sạt lở, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có các tình huống phát sinh, nguy hiểm xảy ra. Đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin cơ sở để người dân biết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, lập rào chắn, cử người canh trực gác 24/24 giờ tại khu vực bị ảnh hưởng sạt lở, không để người, phương tiện và vật nuôi đi vào; tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có phương án sơ tán/di dời đến nơi an toàn; không để người dân (đang ở nơi sơ tán) trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Địa phương tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan; cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt khi nhận được đề nghị của địa phương, nhất là hỗ trợ về an sinh, giáo dục.

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tìm vị trí xây dựng khu tái định cư cho 34 hộ dân, hoàn thành đưa người dân đến nơi ở mới trong năm 2025./.

