Thanh Hóa: Nhiều đoạn kè bờ biển bị sạt lở khiến người dân lo lắng

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực bờ biển Thanh Hóa triều cường dâng cao, khiến những đợt sóng cao 2-3 m đập dữ dội vào hệ thống đê, kè biển, dẫn đến nhiều đoạn kè bị sạt lở, đặc biệt tại tuyến kè bờ biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến khiến người dân lo lắng.

Ghi nhận tại tuyến kè bờ biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến sau cơn bão số 5, nhiều đoạn bị sóng lớn tàn phá vỡ nát, nguy cơ sạt lở lan rộng.

Tại khu vực giáp ranh giữa thôn Đông Thành (xã Hoằng Tiến) và thôn Thanh Xuân (xã Hoằng Hải cũ), khoảng 300m mái kè đã bị sóng biển đánh vỡ, sụt lún, nứt gãy. Các tấm bêtông bị bật tung, xô lệch, nhiều vị trí mái kè nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục lan rộng nếu gặp thêm tác động của mưa bão.

Trong số này, có 4 điểm sạt lở lớn với chiều dài từ 3m đến 10m, có đoạn kéo dài tới 30m. Đây là những vị trí trọng yếu của tuyến kè biển Hải Tiến, công trình phòng chống thiên tai quan trọng, bảo vệ đời sống dân cư ven biển cũng như cơ sở hạ tầng của địa phương.

Không chỉ tuyến kè, tuyến đường giao thông chạy sát bờ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đoạn mặt đường nứt gãy, sụt lún dài khoảng 20m, rộng 7m, gây mất an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông qua khu vực.

Đáng chú ý, khu vực bậc thang lên xuống phục vụ việc neo đậu thuyền bè của ngư dân thôn Thanh Xuân cũng bị đánh sập hoàn toàn. Các mảng bê tông gãy gập, kết cấu thép bên trong bị lộ ra, hoen gỉ. Điều này khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn khi đưa thuyền lên xuống, đặc biệt với các tàu thuyền đánh bắt gần bờ.

Ông Lê Xuân Thành (61 tuổi), ngư dân thôn Thanh Xuân, chia sẻ: “Đây là điểm lên xuống của thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân. Vào khoảng 2h sáng ngày 25/8, sóng quá lớn đã đánh sập toàn bộ khu vực này. Lúc đó tôi đang trực bão, chứng kiến cảnh sóng đánh ầm ầm cuốn đi từng mảng bê tông, rất nguy hiểm. Không chỉ làm gián đoạn hoạt động đánh bắt, sự cố này còn khiến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương bị xáo trộn. Nhiều hộ dân lo lắng tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục lan rộng, uy hiếp nhà cửa và hạ tầng thiết yếu ven biển."

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến, cho biết trong những năm gần đây, khu vực bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến cũ (nay là xã Hoằng Tiến) với chiều dài bờ biển 6,8 km đã có những vị trí xuất hiện hiện tượng xâm thực, sạt lở bờ biển.

Ông Lê Xuân Thành (61 tuổi), ngư dân thôn Thanh Xuân, chia sẻ nhiều hộ dân lo lắng tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục lan rộng sẽ ảnh hưởng xấu tới nhà cửa và hạ tầng thiết yếu ven biển. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành, hệ thống kè biển đến nay đã được đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn thiện 100 %.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, nhất là cơn bão số 5 năm 2025 và hoàn lưu sau bão với gió mạnh, lượng mưa lớn trong ngày 25/8/2025 kết hợp triều cường, sóng lớn với tần suất cao đã làm sạt lở mái kè, một số điểm sụt, lún mặt bờ kè, gây nứt, xô nghiêng bờ kè tại khu vực giáp ranh thuộc thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến và và thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải cũ với chiều dài khoảng 300m, ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ tuyến kè (công trình phòng chống thiên tai), đường giao thông sát bờ kè.

Với tình trạng triều cường, có sóng lớn và đang cao điểm mùa mưa bão năm 2025, có nguy cơ cao sụp đổ bờ kè tại vị trí nêu trên bất kỳ lúc nào, gây tiềm ẩn mất an toàn cho nhân dân và du khách, đồng thời ảnh hưởng đến tài sản của các tổ chức, cá nhân trong khu vực.

Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra để xem xét công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến nhằm nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, du khách và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong khu vực.

Tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư khắc phục, xử lý hiện tượng sạt lở; hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến để thực hiện các biện pháp cần làm ngay trong thời gian hoàn thiện các thủ tục để đầu tư./.

Ảnh hưởng bão số 5: Thanh Hoá khẩn trương khắc phục sự cố tại các tuyến đê Thanh Hóa kiểm tra, rà soát và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài.