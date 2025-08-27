Bão số 5: Tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống người dân

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 16 giờ ngày 27/8, bão số 5 và hoàn lưu bão đã làm 5 người chết (Tuyên Quang 1, Ninh Bình 1, Thanh Hóa 1, Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1); 3 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lào Cai 1, Sơn La 1, Thanh Hóa 1); 47 người bị thương (Lào Cai 2, Ninh Bình 20, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 17, Quảng Trị 5, Phú Thọ 1).

32 nhà sập đổ (Lào Cai 2, Sơn La 1, Ninh Bình 5, Nghệ An 15, Hà Tĩnh 8, Quảng Trị 1); 31.094 nhà tốc mái, hư hại (Lào Cai 94, Sơn La 26, Tuyên Quang 21, Phú Thọ 250, Thái Nguyên 97, Ninh Bình 437, Thanh Hóa 89, Nghệ An 5.134, Hà Tĩnh 24.879, Quảng Trị 67); 3.942 nhà ngập (Thanh Hóa 2.037, Nghệ An 776, Hà Tĩnh 1.129); 407 điểm trường trường học bị tốc mái, hư hại (Sơn La 1, Tuyên Quang 1, Thanh Hóa 6, Nghệ An 113, Hà Tĩnh 286); 48 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng (Nghệ An 13, Hà Tĩnh 35); 72 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng (Nghệ An 51, Hà Tĩnh 21).

Bão và hoàn lưu bão làm 9.743 ha cây ăn quả (Sơn La 1, Thanh Hóa 33, Nghệ An 468, Hà Tĩnh 9.236, Quảng Trị 5); 53.147 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Thanh Hóa 1.293, Nghệ An 17.891, Hà Tĩnh 33.961); 164.573 cây xanh các loại bị gãy đổ (Thanh Hóa 854, Nghệ An 44.626, Hà Tĩnh 119.093); 10.565 ha rừng bị gãy đổ (Lào Cai 3, Nghệ An 10.542, Thái Nguyên 20); 10.518 ha cây công nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại (Thanh Hóa 469, Nghệ An 3.733, Hà Tĩnh 6.293, Quảng Trị 23); 4.035 ha thủy sản bị ngập, tràn (Phú Thọ 12, Ninh Bình 33, Thanh Hóa 1.921, Nghệ An 1.384, Hà Tĩnh 668, Quảng Trị 16); 274 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại (Nghệ An 202, Quảng Trị 72).

Đối với tàu thuyền, do ảnh hưởng của bão kèm gió giật mạnh, dông lốc, sóng lớn... đã làm 102 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng (Nghệ An 27, Hà Tĩnh 75).

Cùng với đó, tại Thanh Hóa do tác động của bão và hoàn lưu đã có 6 sự cố sạt lở mái đê Tả, Hữu sông Chu với tổng chiều dài là 377m; tràn 1 vị trí tuyến đê Tả sông Hoạt xã Hải Long dài 300m. Địa phương đã tổ chức xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ.” Có 2.400m bờ sông, bờ bao bị sạt lở (Nghệ An 2.350, Hà Tĩnh 50); 5.125m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi (Phú Thọ 20, Thanh Hóa 975, Nghệ An 4.130); 2 cống bị hư hỏng (Quảng Trị).

Ngoài ra còn xảy ra 456 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông (Sơn La 15, Bắc Ninh 2, Phú Thọ 27, Thanh Hóa 307, Nghệ An 97, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 32 vị trí (Sơn La 6, Bắc Ninh 2, Thanh Hóa 24); 6 cống bị hỏng (Nghệ An 4, Hà Tĩnh 2); 13 cầu bị hỏng, cuốn trôi (Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 2).

Đối với hệ thống điện đã có 3 sự cố lưới điện 500KV (đã khắc phục xong); 4 sự cố lưới điện 220KV (đã khắc phục xong); 14 sự cố lưới điện 110KV (đã khắc phục xong); 3.520 cột điện gãy đổ (Tuyên Quang 1, Sơn La 3, Lào Cai 7, Phú Thọ 8, Thái Nguyên 17, Ninh Bình 51, Thanh Hóa 383, Nghệ An 1.885, Hà Tĩnh 1.165).

Đến thời điểm hiện tại có 699.851 khách hàng đang mất điện (Thanh Hóa 43.054, Nghệ An 491.658, Hà Tĩnh 165.139). Hiện các địa phương đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại.

Để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như ứng phó với tình hình mưa lũ thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 148/CĐ-TTg ngày 26/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão, trong đó yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Cùng với đó là tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo. Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ...

Các địa phương triển khai các biện pháp giảm thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, kịp thời tiêu úng, chống ngập bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực...

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 còn diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Các tỉnh, thành phố tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.../.

