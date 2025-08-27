Tin hiệu trưởng đi hát karaoke khi đang trực chống bão số 5 là chưa chính xác

Những ngày qua, dư luận trên mạng xã hội xôn xao với clip một hiệu trưởng trường tiểu học ở Thanh Hóa đi hát karaoke trong thời gian bão số 5 đổ bộ.

Ngày 27/8, ông Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết thời điểm hát karaoke của nhân vật trong clip không nằm trong khoảng thời gian ông Lê Đình Quân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Dân trực lãnh đạo phòng, chống bão. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu ông Quân viết bản tường trình toàn bộ sự việc.

Theo bản tường trình của ông Lê Đình Quân, lịch trực lãnh đạo nhà trường của ông từ 13 giờ đến 24 giờ ngày 24/8. Ngày 25/8, lịch trực lãnh đạo là Phó hiệu trưởng Lê Trạc Tấn, Phó Trưởng Ban phòng, chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 2025 đơn vị Trường Tiểu học Thọ Dân.

Đúng 7 giờ ngày 25/8, ông Quân có mặt tại trường để kiểm tra công tác trực và cùng những người được phân công, rà soát cơ sở vật chất. Đến 11 giờ, ông Quân bàn giao lại cho ông Lê Trạc Tấn.

Phóng viên làm việc với ông Lê Đình Quân để xác minh thông tin. (Ảnh: Việt Hoàng/Vietnam+)

Trên đường về, ông Quân ghé thăm gia đình đồng nghiệp cũ tại Trường Tiểu học Thọ Cường chúc mừng con đỗ đại học. Ông có tham gia cùng gia đình người bạn đi uống nước tại quán càphê ở xã Thọ Ngọc, tham gia hát karaoke khoảng 30 phút. Đến 14 giờ cùng ngày, ông Quân đến trường cùng tham gia trực phòng, chống bão.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Dân, cho biết ông đã báo cáo, tường trình gửi Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thọ Phú. Mặc dù thời điểm đi hát không nằm trong thời gian trực, tuy nhiên việc làm này vô tình gây dư luận không tốt về hình ảnh cá nhân ông và tập thể nhà trường trong thời điểm bão số 5 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.

Ông Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Phú cho biết, thực hiện nội dung Công điện số 13 và 14/CĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 24/8/2025, Công văn số 39-CV/ĐU của Đảng ủy xã Thọ Phú về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 5 năm 2025, với trách nhiệm là Trưởng Ban phòng, chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 2025 đơn vị Trường Tiểu học Thọ Dân, ông Lê Đình Quân lập kế hoạch cụ thể và phân công các thành viên trong ban. Trong quá trình ứng trực, các thành viên có mặt đầy đủ, nghiêm túc thực hiện theo sự phân công và đảm bảo công tác cập nhật báo cáo thường xuyên.

Thời điểm sự việc xôn xao trên mạng xã hội không nằm trong lịch trực của ông Quân. Tuy nhiên, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thọ Phú đã nhắc nhở, cá nhân ông Quân đã rút kinh nghiệm sâu sắc./.

