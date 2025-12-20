Thời tiết đêm 20/12 và ngày 21/12: Trung Bộ và Tây Nguyên cục bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 20/12 và ngày 21/12, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, hiện vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Theo dự báo, đêm 20/12 và ngày 21/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. sóng cao 2-4m.Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngày 21/12, khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5m.Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. sóng cao 2,5-3,5m.

Ngoài ra, đêm 20/12 và ngày 21/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 21/12 và ngày 22/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 20/12, ngày 21/12: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thành phố Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời lạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

Thời tiết ngày 20/12: Thủ đô Hà Nội trời rét về đêm và sáng sớm Ngày 20/12, thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.