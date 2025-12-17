Gấu Bắc cực nhận con nuôi - trường hợp hiếm gặp trong thế giới hoang dã

Các nhà nghiên cứu Canada gần đây đã quan sát thấy một trường hợp hiếm gặp trong thế giới hoang dã, khi một con gấu Bắc cực cái nuôi và chăm sóc một gấu con không phải là con của mình.

Ông Evan Richardson, nhà khoa học thuộc Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada, cho biết hiện tượng gấu Bắc cực nuôi gấu con không phải con mình tương đối hiếm xảy ra. Trong 45 năm nghiên cứu, các nhà khoa học chỉ ghi nhận 13 trường hợp tương tự trong quần thể theo dõi.

Đoạn phim ghi lại cảnh gấu mẹ chăm sóc gấu con được thực hiện trong cuộc di cư hằng năm của gấu Bắc cực dọc theo bờ Tây Vịnh Hudson, gần thị trấn Churchill, tỉnh bang Manitoba, nơi được mệnh danh là “thủ phủ gấu Bắc cực của thế giới."

Các nhà nghiên cứu đã gặp con gấu cái này vào mùa Xuân, khi nó rời hang sinh sản. Thời điểm đó, gấu mẹ chỉ có một gấu con, đã được gắn thẻ tai - một phương pháp phổ biến nhằm phục vụ công tác theo dõi và nghiên cứu quần thể. Tuy nhiên, vài tuần trước, khi nhóm nghiên cứu gặp lại gấu mẹ, họ phát hiện bên cạnh nó xuất hiện thêm một gấu con thứ hai không có thẻ nhận dạng.

Ông Richardson cho biết, sau khi đối chiếu dữ liệu, họ nhận ra rằng gấu mẹ đã nuôi thêm một gấu con.

Những hình ảnh do các nhà nghiên cứu thu thập cho thấy gấu mẹ lặng lẽ đi phía sau hai chú gấu con giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Trong một cảnh quay khác, một chú gấu con vội vã chạy đến nhập đàn với những con khác.

Cả hai gấu con đều trong khoảng 10 đến 11 tháng tuổi và nhiều khả năng sẽ sống cùng gấu mẹ cho đến khoảng 2,5 năm tuổi, giai đoạn then chốt để học cách sinh tồn.

Hiện các nhà nghiên cứu chưa có thông tin về mẹ ruột của gấu con được nhận nuôi. Tuy nhiên, việc có một gấu mẹ chăm sóc, dù không phải mẹ ruột, được cho là sẽ giúp tăng đáng kể cơ hội sống sót và trưởng thành của gấu con.

Ông Richardson nhấn mạnh gấu Bắc cực cái có bản năng làm mẹ rất mạnh mẽ; khi gặp một gấu con đơn độc trên lãnh nguyên, kêu khóc giữa giá lạnh, chúng sẵn sàng che chở và bảo vệ như con ruột của mình./.

Người dân Nhật Bản tiễn 4 mẹ con gấu trúc khổng lồ trở về Trung Quốc Đoàn gấu trúc gồm gấu mẹ Rauhin 24 tuổi cùng 3 gấu con Yuihin (8 tuổi), Saihin (6 tuổi) và Fuhin (4 tuổi) được đưa về Trung tâm nghiên cứu và nhân giống gấu trúc khổng lồ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.