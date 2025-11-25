Chuyện lạ

Đồng tiền vàng Tây Ban Nha 400 năm tuổi lập kỷ lục đấu giá châu Âu

Một đồng tiền vàng nặng 339g được đúc năm 1609 cho Vua Philip III đã được bán với giá hơn 3 triệu USD tại Geneva, trở thành đồng tiền có giá trị cao nhất từng được đấu giá ở châu Âu.

Đồng tiền vàng cổ được đúc vào năm 1609. (Ảnh: Reuters)
Một đồng tiền vàng lớn được đúc vào năm 1609 cho Vua Philip III của Tây Ban Nha đã phá kỷ lục trở thành đồng tiền có giá trị nhất ở châu Âu trong phiên đấu giá ngày 24/11 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Sau khi được rao giá khởi điểm 2 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 3 triệu USD), đồng xu Centen độc đáo nặng 339 gram này đã được bán với giá 2.817.500 franc Thụy Sĩ (3,49 triệu USD).

Nhà đấu giá Numismatica Genevensis SA có trụ sở tại Geneva xác nhận đây là giá trị cao kỷ lục đối với một đồng tiền của châu Âu.

Đồng xu Centen này được đúc từ vàng do các nhà chinh phạt Tân Thế giới mang về. Địa điểm đúc tiền tại thành phố Segovia, miền trung Tây Ban Nha.

Ông Alain Baron, người sáng lập nhà đấu giá Numismatica Genevensis SA, cho biết đồng tiền này được tạo ra để thể hiện sự giàu có và quyền lực của hoàng gia. Nó có giá trị tương đương nhiều năm lương và là đồng tiền lớn nhất trong lịch sử châu Âu hiện đại.

Bị thất lạc trong nhiều thế kỷ, đồng tiền vàng này đã xuất hiện trở lại ở Mỹ vào khoảng năm 1950, nơi một nhà sưu tập ở New York đã mua nó trước khi bán lại cho một người mua Tây Ban Nha một thập kỷ sau đó.

Tiếp đến, đồng tiền này lại có chủ mới là một nhà sưu tập khác khi được mang ra bán đấu giá./.

