Trung Quốc: Robot hình người lập kỷ lục Guinness về quãng đường đi bộ liên tục

Robot hình người A2 do công ty Agibot có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) phát triển vừa nhận được giấy chứng nhận lập Kỷ lục Guinness Thế giới mới sau khi hoàn thành quãng đường đi bộ liên tục dài hơn 106km.

Cụ thể, robot A2 đã xuất phát từ thành phố Tô Châu vào đêm 10/11 và về đến khu vực Bến Thượng Hải vào rạng sáng 13/11 theo giờ địa phương.

Nhờ công nghệ tự thay pin tốc độ cao, robot A2 đã duy trì hoạt động liên tục mà không cần tắt nguồn trong suốt quãng đường.

Với hành trình chính thức đạt 106,286km, robot A2 đã xuất sắc thiết lập kỷ lục mới.

Được trang bị 2 môđun GPS, LiDAR và cảm biến độ sâu hồng ngoại, robot A2 đã tự điều hướng qua nhiều môi trường phức tạp, trong đó có các điểm đèn giao thông, lối đi hẹp và vỉa hè đông đúc, duy trì khả năng nhận diện ổn định cả ngày lẫn đêm.

Trong suốt hành trình, robot đã vượt qua các loại mặt đường nhựa, gạch, cầu đường dành cho người khiếm thị và các đoạn dốc, tuân thủ đầy đủ quy tắc giao thông.

Chia sẻ cùng phóng viên khi đến điểm cuối, robot hài hước mô tả hành trình là “một trải nghiệm đáng nhớ trong đời máy,” thậm chí còn đùa rằng A2 “có lẽ cần đôi giày mới.”

Ông Vương Song, Phó Chủ tịch cấp cao Agibot, nhận định hành trình đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải là một thách thức lớn ngay cả với nhiều người, song robot A2 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách ấn tượng.

Thành công này là minh chứng cho độ hoàn thiện của phần cứng, thuật toán cân bằng và sức bền, đặt nền tảng vững chắc cho khả năng thương mại hóa quy mô lớn.

Trước A2, hồi tháng Tư, robot Tien Kung Ultra do Trung tâm Đổi mới sáng tạo robot hình người Bắc Kinh phát triển cũng đã hoàn thành đường chạy bán marathon 21km trong thời gian 2 tiếng 40 phút./.

