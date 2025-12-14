Techfest Việt Nam 2025: Không gian kết nối, trực tiếp trải nghiệm công nghệ

Là một trong những sự kiện chính của Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam 2025), Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo diễn ra xuyên suốt từ ngày 12-14/12 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đây là không gian mở được thiết kế để tạo sự kết nối, không chỉ giới thiệu khởi nghiệp (startup), nhà đầu tư hay chuyên gia, mà mọi người dân có thể tham quan, cập nhật chính sách, nghe các câu chuyện khởi nghiệp, trực tiếp trải nghiệm, tương tác với các ý tưởng, sản phẩm công nghệ.

Bốn khu Triển lãm với khoảng 700 gian trưng bày, quy tụ các đại diện tiêu biểu của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Trong đó, khu vực "Khởi nghiệp và Tăng trưởng" (Startup & Scale-up Zone) tập hợp các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nguồn, viện trường, doanh nghiệp khởi nghiệp đã có doanh thu và đang tăng trưởng, mở rộng thị trường, được phát triển trên nền tảng công nghệ sâu hoặc là doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Các công nghệ này được ứng dụng trong đời sống ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu...

Đây là vườn ươm nguồn cung dự án cho hệ thống quỹ đầu tư quốc gia, địa phương và tư nhân.

Khu vực "Xây dựng hệ sinh thái" (Startup Ecosystem Builder Zone) mô phỏng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với các chủ thể hình thành văn hóa khởi nghiệp và nuôi dưỡng hệ sinh thái, tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển.

Khu vực "Trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược" (Strategic & Frontier Technology Testbed Zone) là không gian cho cộng đồng khởi nghiệp. Tại đây, người tham quan được trải nghiệm trực tiếp các công nghệ đột phá thông qua tương tác, thử nghiệm công nghệ.

Đây là không gian mới, hấp dẫn nhất tại Techfest năm nay, mang đến trải nghiệm công nghệ thành một phần của đời sống, đồng thời giúp cộng đồng hiểu rõ khởi nghiệp sáng tạo phục vụ nhu cầu của cuộc sống như thế nào.

Khu vực tập hợp các đơn vị tiền kỳ lân, kỳ lân và tập đoàn (Pre-unicorn, Unicorn, Corporation Zone) trưng bày các sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp khởi nguồn từ các tập đoàn hoặc được ươm tạo từ Quỹ đầu tư quốc tế, các Quỹ đầu tư tập đoàn.

Khu vực này thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ tiên phong, có khả năng giải quyết bài toán quốc gia, quốc tế và thúc đẩy hình thành thế hệ kỳ lân mới của Việt Nam.

Không gian Triển lãm sản phẩm và dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Hàng trăm mô hình, công nghệ mới được giới thiệu, mang đến nhiều góc nhìn về xu hướng phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.

Gian triển lãm sản phẩm công nghệ triển lãm Techfest Việt Nam 2025 tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Điểm nhấn của Triển lãm là tinh thần "đổi mới-mở-hội nhập," giúp cộng đồng startup tiếp cận thị trường toàn cầu và tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, đang định hình tương lai.

Giới thiệu về thiết bị "AI view" của doanh nghiệp, ông Lại Hoàng Dương, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng, cho biết "AI view" được đặt ở 6 điểm quanh hồ Hoàn Kiếm và được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng dễ dàng truy cập, tìm kiếm, giới thiệu các gian hàng của Triển lãm. Thiết bị cũng hỗ trợ người dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mua bán sản phẩm và kết nối với nhà sản xuất ngay tại Triển lãm.

Là sinh viên năm thứ 4 ngành Tin học công nghiệp và Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, bạn Nguyễn Hùng Anh đã dành rất nhiều thời gian trải nghiệm kính thực tế ảo.

Hùng Anh chia sẻ khi đeo kính thực tế ảo, người dùng sẽ tận hưởng được các góc nhìn thực tế ảo vô cùng đẹp với hình ảnh và màu sắc đều được làm như thật, phá bỏ mọi giới hạn thông thường. Ứng dụng phổ biến của kính thực tế ảo là dùng để giải trí.

Kính thực tế ảo giúp người dùng có thể thưởng thức được những thước phim, hình ảnh ngay trên màn hình siêu rộng tại nhà. Đặc biệt, với những ai yêu thích chơi game 3D thì kính thực tế ảo là một phụ kiện không thể thiếu.

Triển lãm quy tụ nhiều sản phẩm ứng dụng cao trong các lĩnh vực: năng lượng sạch, y tế số, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ số cho đô thị thông minh và trí tuệ nhân tạo cho giáo dục.

Robot dạy tiếng Anh Pika của Công ty Set Up Education thu hút rất nhiều phụ huynh và các bạn học sinh tương tác. Pika có thể dạy tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, trò chuyện với các bạn nhỏ như một người bạn.

Anh Nguyễn Hồng Dương, đại diện Công ty cho hay, khách hàng Pika hướng đến là học sinh từ 6 đến 10 tuổi với mong muốn Pika trở thành bạn đồng hành cùng các em chinh phục tiếng Anh, mở rộng tri thức, hội nhập quốc tế.

Triển lãm cũng diễn ra nhiều chương trình bên lề như talkshow, workshop, hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên, mini game công nghệ và khu AI Studio cho phép khách chụp ảnh, tạo hình bằng trí tuệ nhân tạo lấy ngay./.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025 Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.