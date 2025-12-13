Nvidia cân nhắc tăng sản lượng chip H200 cho khách hàng Trung Quốc

Nvidia đã thông báo với các khách hàng Trung Quốc về việc xem xét mở rộng công suất chip máy tính H200 dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi đơn đặt hàng vượt quá năng lực hiện tại.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/12 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, đồng thời thu phí 25% đối với mỗi giao dịch.

Sau khi thông tin trên được công bố, người phát ngôn của Nvidia nói: “Chúng tôi đang quản lý chuỗi cung ứng để bảo đảm việc bán chip AI H200 theo giấy phép cho các khách hàng được ủy quyền tại Trung Quốc không ảnh hưởng đến khả năng cung ứng cho khách hàng tại Mỹ."

Reuters đưa tin nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc, trong đó có Alibaba và ByteDance, đã liên hệ với Nvidia trong tuần này để tìm mua chip AI H200 với số lượng lớn.

Tuy nhiên, chưa có gì là chắc chắn, do Chính phủ Trung Quốc chưa phê duyệt bất kỳ thương vụ mua H200 nào.

Theo ba nguồn thạo tin, các quan chức Trung Quốc đã họp khẩn vào ngày 10/12 để thảo luận và sẽ quyết định có cho phép nhập khẩu loại chip này hay không.

Hiện tại, sản lượng chip H200 đang rất hạn chế, do Nvidia vẫn ưu tiên sản xuất các dòng chip tiên tiến, gồm Blackwell và dòng Rubin sắp ra mắt. H200 là dòng chip AI nhanh nhất trong thế hệ Hopper của Nvidia. Nó được các doanh nghiệp Trung Quốc săn đón bởi đây là chip mạnh nhất mà họ hiện có thể tiếp cận theo luật Mỹ.

Hiệu năng của H200 cao gấp khoảng sáu lần so với H20 - phiên bản hạ cấp được Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc ra mắt cuối năm 2023.

Theo các nguồn tin, với Nvidia việc mở rộng công suất cũng không hề dễ dàng, do hãng phải chuyển sang thế hệ Rubin và vừa phải cạnh tranh với các đối thủ như Google./.

Mỹ sẽ cho phép xuất khẩu chip Nvidia H200 sang Trung Quốc Ngay sau thông báo của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 8/12, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Nvidia đã tăng 1,2% trong phiên giao dịch ngoài giờ.