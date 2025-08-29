Nvidia: Đàm phán với Mỹ về xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc sẽ mất thời gian

Tổng Giám đốc tập đoàn công nghệ Nvidia Jensen Huang ngày 28/8 cho biết các cuộc thảo luận với Nhà Trắng nhằm cho phép hãng bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới Blackwell, đã được hạ cấp tính năng, sang thị trường Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox Business Network, ông Huang khẳng định: “Cuộc trao đổi sẽ kéo dài nhưng Tổng thống Trump hiểu rằng việc thế giới xây dựng AI dựa trên nền tảng công nghệ Mỹ sẽ giúp Mỹ thắng thế trong cuộc đua quan trọng này.”

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ ám chỉ có thể cho phép Nvidia bán chip Blackwell phiên bản cắt giảm 30-50% công suất tại thị trường Trung Quốc.

Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh giới chức Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng công nghệ AI của Mỹ cho mục đích quân sự, bất chấp nỗ lực của Nvidia nhằm mở rộng thị trường.

Hồi tháng 5, Nvidia đã phát triển một dòng chip Blackwell chi phí thấp dành riêng cho Trung Quốc.

Do chưa chắc chắn về chính sách xuất khẩu, Nvidia đã loại bỏ khả năng bán chip tại Trung Quốc khỏi dự báo doanh thu quý hiện tại, dù công ty trước đó đã đạt thỏa thuận với chính quyền Mỹ về việc cấp phép xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, với điều kiện phải chia 15% doanh số cho chính phủ.

Hiện Nvidia chưa nhận được đơn hàng nào với dòng chip H20. Ông Huang cho biết sẵn sàng cân nhắc các cơ hội thâm nhập thị trường AI của Trung Quốc, vốn ước tính có trị giá lên tới khoảng 50 tỷ USD./.

