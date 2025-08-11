Nvidia, AMD sẽ trích 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ

Theo tờ The Financial Times, hai nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ là Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD), đã đồng ý chia sẻ 15% doanh thu bán sản phẩm tại Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ để được cấp phép xuất khẩu.

Cũng theo The Financial Times, một quan chức Mỹ cho biết, tỷ lệ chia sẻ doanh thu này áp dụng cho chip H20 của Nvidia và chip MI308 của AMD. Vị quan chức này cũng thông tin thêm rằng Chính phủ Mỹ vẫn chưa quyết định phương án sử dụng khoản tiền thu được.

The Financial Times cho hay các nhà sản xuất chip đã chấp nhận thỏa thuận trên như một điều kiện để được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc và họ đã nhận được giấy phép này vào tuần trước.

Trả lời hãng tin Reuters qua email, người phát ngôn của Nvidia khẳng định rằng công ty luôn tuân thủ các quy định của Chính phủ Mỹ để tham gia các thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn này cho biết thêm Nvidia đã không xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc trong nhiều tháng và bày tỏ hy vọng các quy định kiểm soát xuất khẩu sẽ tạo điều kiện để Mỹ cạnh tranh tại Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới. Về phía AMD, công ty chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc.

Động thái này giúp công ty hàng đầu trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo (AI) vượt qua rào cản lớn để tiếp cận thị trường quan trọng này.

Quyết định trên đảo ngược lệnh cấm bán chip H20 cho Trung Quốc mà Mỹ đã ban hành hồi tháng 4/2025.

Trước đó, để tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Nvidia đã phải điều chỉnh các bộ vi xử lý của mình cho phù hợp với thị trường Trung Quốc./.

