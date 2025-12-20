SoftBank chạy đua huy động hơn 22 tỷ USD để hoàn tất "siêu thương vụ" OpenAI

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, tập đoàn SoftBank đang chạy đua để hoàn tất cam kết tài trợ trị giá 22,5 tỷ USD cho công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI trước cuối năm nay.

Để thực hiện điều này, SoftBank đang triển khai một loạt kế hoạch huy động tiền mặt, bao gồm việc bán bớt các khoản đầu tư và có thể sẽ tận dụng các khoản vay ký quỹ dựa trên số cổ phần có giá trị của hãng tại công ty chip Arm Holdings.

Đây được xem là một trong những thương vụ đặt cược "tất tay" lớn nhất của Giám đốc điều hành (CEO) SoftBank, ông Masayoshi Son, khi vị tỷ phú người Nhật này tìm cách củng cố vị thế của công ty trong cuộc đua AI.

Để có được số tiền này, ông Son đã bán toàn bộ cổ phần trị giá 5,8 tỷ USD của SoftBank tại công ty chip AI Nvidia, bán 4,8 tỷ USD cổ phần tại nhà khai thác mạng T-Mobile US và cắt giảm nhân sự. Ông cũng đã yêu cầu quỹ Vision Fund của SoftBank phải tạm dừng hầu hết các thương vụ khác.

SoftBank cũng đang nỗ lực đưa nhà điều hành ứng dụng thanh toán PayPay phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Ban đầu, vụ IPO này dự kiến diễn ra trong tháng 12, nhưng đã bị trì hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Hiện thị trường kỳ vọng PayPay sẽ thực hiện IPO vào quý I/2026 và có khả năng huy động được hơn 20 tỷ USD.

Một nguồn vốn lớn của SoftBank là các khoản vay ký quỹ chưa giải ngân được thế chấp bằng quyền sở hữu cổ phần tại công ty thiết kế chip Arm Holdings của Vương quốc Anh. Gần đây, SoftBank đã mở rộng hạn mức vay thêm 6,5 tỷ USD, nâng tổng hạn mức chưa sử dụng lên 11,5 tỷ USD.

Ngoài ra, SoftBank cũng đang tìm cách thoái vốn khỏi Didi Global, nhà điều hành nền tảng gọi xe hàng đầu Trung Quốc.

Ông Son có nhiều lý do để dốc toàn lực hoàn thành cam kết đầu tư này. SoftBank đã chốt thỏa thuận đầu tư vào OpenAI ở mức định giá 300 tỷ USD vào tháng 4/2025. Kể từ đó, định giá của OpenAI đã tăng vọt và công ty đang đàm phán để huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư khác, bao gồm Amazon.

Trong vòng gọi vốn này, OpenAI được định giá lên tới gần 900 tỷ USD, đồng nghĩa SoftBank sẽ có một khoản lợi nhuận đáng kể trên giấy tờ sau khi giao dịch hoàn tất.

Về phần mình, khoản tài trợ mới này có ý nghĩa sống còn đối với OpenAI trong bối cảnh chi phí huấn luyện và vận hành các mô hình AI ngày càng tăng, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ Google của Alphabet.

CEO của OpenAI, ông Sam Altman gần đây đã thông báo với nhân viên rằng công ty đang bước vào giai đoạn "báo động đỏ" để cải thiện chatbot ChatGPT nhằm đối phó với đà phát triển của Gemini do Google phát triển.

Trước đó vào tháng 10/2025, ông Altman cho biết OpenAI đặt mục tiêu xây dựng năng lực tính toán đạt 30 GW với chi phí 1.400 tỷ USD. Ông nói rằng mục tiêu cuối cùng của OpenAI là bổ sung 1 GW năng lực tính toán mỗi tuần, nhưng đây một mục tiêu khổng lồ khi xét đến việc mỗi gigawatt tính toán hiện tại đòi hỏi chi phí đầu tư tới hơn 40 tỷ USD cho cơ sở vật chất, năng lượng cũng các phần cứng liên quan.

Ngoài ra, cả OpenAI và SoftBank đều là nhà đầu tư vào Stargate, một sáng kiến trị giá 500 tỷ USD nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. Dự án này được đánh giá là rất quan trọng đối với tham vọng của Chính phủ Mỹ trong việc duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong lĩnh vực AI./.

