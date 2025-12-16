An ninh mạng đối mặt nguy cơ từ AI và sự xói mòn lòng tin

Năm 2026, các cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dự báo sẽ trở thành hiện tượng nổi trội thúc đẩy “cuộc chiến” giữa AI đối kháng và AI phòng thủ.

Theo công ty cung cấp dịch vụ Mạng Riêng ảo (VPN) hàng đầu thế giới NordVPN, các cuộc tấn công mạng gia tăng sẽ nhằm vào các lỗ hổng do AI gây ra.

Cụ thể, các công cụ AI, chẳng hạn như ChatGPT, thường lưu trữ lịch sử trò chuyện trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt, khiến các cuộc trò chuyện nhạy cảm dễ bị tổn thương trước những kẻ đánh cắp thông tin.

Những kẻ tấn công sẽ ngày càng nhắm mục tiêu vào những thông tin như vậy, các công ty AI cũng sử dụng dữ liệu người dùng để huấn luyện các mô hình của họ.

Giám đốc công nghệ Marijus Briedis cho biết: “AI đã làm thay đổi khả năng tiếp cận và mức độ tinh vi của tội phạm mạng, làm giảm rào cản đối với những đối tượng ít am hiểu công nghệ, đồng thời khuếch đại khả năng của những tội phạm giàu kinh nghiệm.”

Tội phạm mạng hiện đang thử nghiệm các hệ thống AI tự động giá rẻ, có thể học hỏi, lặp lại và thích nghi, khiến các cuộc tấn công nhanh hơn và khó dự đoán hơn, hỗ trợ các chiến dịch lừa đảo hoặc kỹ thuật xã hội. Cuối cùng, niềm tin vào các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật số “có thể bị xói mòn hoàn toàn.”

Cùng với những cuộc tấn công mạng là sự xói mòn niềm tin trên không gian mạng trong năm 2026. Khi ngày càng nhiều dịch vụ được dựa hoàn toàn vào điện toán đám mây, các quy trình xác thực sẽ ngày càng trở thành mục tiêu nhắm đến. Điều này bao gồm deepfake, sao chép giọng nói, danh tính tổng hợp chân thực, các cuộc trò chuyện lừa đảo tự động và các cuộc tấn công siêu cá nhân hóa làm mờ ranh giới giữa thật và giả.

Với AI, tội phạm sẽ tạo ra các danh tính tổng hợp hoàn toàn giả mạo, kết hợp dữ liệu người dùng thật với thông tin bịa đặt, để truy cập vào tài khoản đám mây, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký tín dụng và phạm tội trong nhiều năm trước khi bị phát hiện.

Do đó, theo NordVPN, năm 2026 và những năm tiếp theo, thế giới sẽ bước vào kỷ nguyên "chạy đua vũ trang" không ngừng giữa AI đối kháng và AI phòng thủ.

Thay vì chỉ dựa vào các biện pháp phòng thủ tĩnh hoặc nhiều lớp, các doanh nghiệp phải áp dụng các hệ thống phòng thủ danh tính tự động, kết nối, liên tục học hỏi, thích ứng và hợp tác trên toàn bộ hệ sinh thái.

Các hệ thống thông minh này vừa chống gian lận vừa dự đoán và ngăn chặn nó, chia sẻ thông tin chi tiết trên các mạng lưới và thích ứng theo thời gian thực với các xu hướng tấn công mới.

Trong khi đó, theo ông Richard Copeland, Giám đốc điều hành của Leaseweb USA, công ty cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây (IaaS) và web toàn cầu, cảnh báo các môi trường điện toán đám mây lớn nhất, phức tạp nhất trở thành mục tiêu lớn nhất, khi những kẻ xấu có thể tạo ra các máy chủ quản lý vòng đời đám mây (LLM) của riêng chúng.

Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn có hàng trăm nghìn khách hàng, điều đó có nghĩa là hàng trăm nghìn cửa tấn công tiềm năng. Do đó, xu hướng được dự báo là sự lên ngôi của các nhà cung cấp dịch vụ khu vực, có quy trình kiểm duyệt chặt chẽ hơn, môi trường sạch hơn và ít “hàng xóm bất hảo” hơn.

Ngoài ra, năm 2026, theo Leaseweb USA, tối ưu hóa GPU cũng sẽ trở thành chủ đề nổi bật vào năm 2026. Hiện nay, hầu hết các công ty chỉ sử dụng khoảng 60% sức mạnh GPU mà họ đang trả tiền.

Phần mềm tối ưu hóa thế hệ tiếp theo sẽ đảo ngược điều đó, giúp các tổ chức có khả năng khai thác tối đa giá trị từ cơ sở hạ tầng của họ. Điều này không chỉ quan trọng đối với việc kiểm soát chi phí mà còn đối với độ tin cậy của AI./.



