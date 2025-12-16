Chính quyền Tổng thống Trump công bố sáng kiến chiêu mộ nhân tài công nghệ

Ngày 15/12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố United States Tech Force (USTF) - một sáng kiến quy mô toàn liên bang nhằm chiêu mộ nhân tài công nghệ hàng đầu để hiện đại hóa bộ máy chính quyền và bảo vệ vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Giám đốc Văn phòng Quản trị Nhân sự (OPM) Scott Kupor gọi đây là một lời hiệu triệu quốc gia, nhấn mạnh rằng Mỹ cần những kỹ sư, khoa học gia dữ liệu và lãnh đạo công nghệ sẵn sàng phục vụ đất nước trong thời kỳ tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng.

Theo ông Kupor, Tech Force mang lại cơ hội lãnh đạo các dự án có tầm vóc quốc gia, đồng thời mở ra lộ trình sự nghiệp vững chắc cho cả khu vực công lẫn tư nhân.

USTF là nỗ lực phối hợp giữa OPM, Văn phòng Quản trị và Ngân sách (OMB), Cơ quan Dịch vụ Tổng quát (GSA), Văn phòng Chính sách Khoa học Công nghệ Nhà Trắng, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan liên bang khác.

Sáng kiến này tập trung tuyển dụng và triển khai nhân lực công nghệ cao để giải quyết các thách thức cấp bách nhất của chính phủ, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược với khu vực tư nhân.

Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang thuộc GSA, ông Josh Gruenbaum cho biết Tech Force sẽ đóng vai trò nhân lực khuếch đại, tạo con đường nhanh chóng đưa tinh hoa công nghệ tư nhân vào chính phủ nhằm thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn hệ thống liên bang, mang lại giá trị thiết thực cho người đóng thuế.

Theo OPM, Tech Force sẽ triển khai các dự án công nghệ tại nhiều bộ ngành và cơ quan trọng yếu, bao gồm Ngoại giao, Tài chính, Chiến tranh, Nội vụ, Bộ Canh Nông, Thương mại, Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Giao thông, Năng lượng, Cựu chiến binh, An ninh Nội địa, cùng Cơ quan Doanh nghiệp Nhỏ, Sở Thuế vụ, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, OPM và GSA.

Giám đốc Thông tin Liên bang của OMB Gregory Barbaccia mô tả Tech Force là lực lượng tinh nhuệ của Mỹ trong cuộc cách mạng AI, có nhiệm vụ bảo vệ ưu thế toàn cầu, hiện đại hóa hạ tầng chính quyền và dẫn dắt đổi mới từ giáo dục đến y khoa. Ông nhấn mạnh đây là lời kêu gọi phục vụ đối với những nhà kỹ thuật ưu tú nhất của quốc gia.

OPM cũng xác nhận hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, bao gồm Adobe, Amazon Web Services, AMD, Anduril, Apple Box, C3.ai, Coinbase, Databricks, Dell Technologies, Docusign, Google Public Sector, IBM, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir, Robinhood, Salesforce, SAP, ServiceNow, Snowflake, Synopsys, Uber, Workday, xAI và Zoom.

Giới quan sát nhận định sáng kiến này phản ánh định hướng rõ rệt của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đặt công nghệ, AI và nhân tài Mỹ vào trung tâm chiến lược cạnh tranh quốc gia./.

