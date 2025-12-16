Brazil lạc quan về khả năng ký FTA Mercosur–EU

Brazil tiếp tục giữ lập trường lạc quan về việc ký kết Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh châu Âu (EU), dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 tới, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Mercosur tổ chức tại thành phố Foz do Iguaçu, miền Nam Brazil.

Đại sứ Gisela Padovan, Thứ trưởng phụ trách Mỹ Latinh và Caribe của Bộ Ngoại giao Brazil, cho biết, mặc dù một số quốc gia châu Âu gây sức ép, vẫn có những tín hiệu tích cực cho thấy lễ ký kết có thể được tiến hành vào cuối tuần này.

Bà Padovan nhấn mạnh “Brazil vẫn lạc quan,” đồng thời thừa nhận có khả năng tiến trình phê chuẩn ở các thể chế châu Âu sẽ bị chậm lại, song điều quan trọng là hoàn tất các cuộc đàm phán đã kéo dài suốt 26 năm qua.

Trước đó, Chính phủ Pháp đã đề nghị hoãn các cuộc bỏ phiếu liên quan đến hiệp định tại Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, vốn được lên lịch vào các ngày 16 và 18/12. Đây là hai cơ quan then chốt cần thông qua để hiệp định giữa hai khối có thể được ký kết.

Tổng thống Brazil Lula da Silva là người ủng hộ mạnh mẽ việc ký kết hiệp định trong thời gian sớm nhất. Ông dự kiến sẽ tới Foz do Iguaçu vào ngày 19/12 và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mercosur vào ngày 20/12. Mercosur hiện bao gồm các quốc gia thành viên là Argentina, Bolivia, Paraguay và Uruguay.

Theo Đại sứ Padovan, lễ ký kết tại Foz do Iguaçu được kỳ vọng sẽ có sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic, người nhiều khả năng sẽ đại diện Liên minh châu Âu ký thỏa thuận.

Giới phân tích cảnh báo rằng bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể làm gia tăng rủi ro đối với hiệp định, khi tạo thêm không gian cho các lực lượng phản đối trong Nghị viện châu Âu. Ngoài Pháp, Ba Lan và Italy cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc hoãn hoàn tất thỏa thuận.

Chính phủ Brazil cũng bày tỏ lo ngại về khả năng điều chỉnh các điều khoản đã được đàm phán, đặc biệt là những cơ chế liên quan đến bảo hộ các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm. Các cơ chế này sẽ tiếp tục được Nghị viện châu Âu xem xét.

Trong khi đó, các quốc gia ủng hộ hiệp định như Đức, Thụy Điển và Tây Ban Nha cho rằng những quan ngại của Pháp đã phần nào được đáp ứng thông qua các đề xuất bổ sung về biện pháp bảo vệ, nhằm hạn chế tác động đối với nông dân châu Âu trước khả năng gia tăng nhập khẩu thịt bò và gia cầm từ Mỹ Latinh. Tuy nhiên, Pháp khẳng định chỉ khi các biện pháp này được đưa trực tiếp vào văn bản, nước này mới có thể ủng hộ thỏa thuận./.

Tổng thống Pháp đặt điều kiện ký thỏa thuận FTA EU-Mercosur Tổng thống Macron nhấn mạnh nghị định thư cần bao gồm các “điều khoản tham chiếu,” nhằm áp dụng các tiêu chuẩn tương tự giữa EU và những nước Nam Mỹ về bảo vệ đa dạng sinh học và sức khỏe con người.