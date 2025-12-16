Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phiếu bầu cử Đại hội Đảng Cộng sản Uruguay

Tại Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) lần thứ 33 diễn ra tại thủ đô Montevideo từ ngày 12-14/12, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam đã được in trong các phiếu bầu.

Các phiếu bầu được sử dụng tại Đại hội Đảng Cộng sản Uruguay trong đó có 3 phiếu in hình áp phích về Bác Hồ và 1 phiếu mang hình áp phích về nhân dân Việt Nam tham gia sản xuất trong giai đoạn kháng chiến chống giặc ngoại xâm, mang dòng chữ “80 năm Quốc khánh Việt Nam” và “Đại hội Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) lần thứ 33.”

Cả 4 lá phiếu được trình bày với bố cục dọc, màu sắc tương phản, phục vụ tuyên truyền lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam cũng như cổ động sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Cộng sản Uruguay.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 33 Gabriel Mazzarovich nhấn mạnh Đại hội lần này diễn ra đúng vào năm Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và đây là một sự kiện chính trị rất có ý nghĩa.

Ông Mazzarovich khẳng định: “Chúng tôi vô cùng trân trọng khi in hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam vào phiếu bầu cử Đại hội Đảng, một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng. Bác Hồ và Việt Nam luôn là tấm gương cách mạng của những người cộng sản Uruguay, tấm gương về chủ nghĩa anh hùng, tấm gương về phẩm giá, tấm gương về sự kiên định cách mạng, và đặc biệt hơn cả, tấm gương về giá trị của tinh thần đoàn kết. Ngày nay Việt Nam còn là một ví dụ về việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của Người và Việt Nam cùng chúng tôi trong những thời khắc quan trọng để đưa ra những quyết định quan trọng.”

Trước khi diễn ra Đại hội, Đảng Cộng sản Uruguay cũng đã tổ chức lễ ra mắt Tuyển tập Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh di sản tư tưởng và tinh thần đoàn kết quốc tế của Bác Hồ, cũng như tình cảm gắn bó lịch sử giữa nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tuyển tập dài gần 260 trang xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha, trong đó chọn lọc các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 50 năm hoạt động cách mạng của Người, phản ánh quá trình học hỏi, đấu tranh và phát triển tư tưởng về độc lập dân tộc, xây dựng lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế và xây dựng xã hội mới.

Đảng Cộng sản Uruguay khẳng định những tư tưởng về độc lập, tự do dân tộc và giải phóng đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời đại và là ngọn đuốc soi đường cho phong trào tiến bộ và những lực lượng đấu tranh vì công bằng xã hội hiện nay trên thế giới.

Đại hội Đảng Cộng sản Uruguay, dưới khẩu hiệu “Con đường hướng tới hạnh phúc của quần chúng,” đã được tổ chức thành công vào ngày 14/12, với việc bầu ra 60 Ủy viên Trung ương chính thức và 30 Ủy viên dự khuyết./.

