Đảng Cộng sản Uruguay: Ý nghĩa của ngày Quốc khánh đối với Việt Nam và thế giới

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ông Juan Castillo - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, Bộ trưởng Lao động và An sinh Xã hội - đã có những chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh đối với nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Juan Castillo gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân sự kiện trọng đại đánh dấu 8 thập kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Theo ông Juan Castillo, ngày 2/9/1945 không chỉ là cột mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Ông nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua là kết quả của tinh thần đấu tranh kiên cường, ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.



Ông Juan Castillo khẳng định Uruguay luôn theo dõi sát sao hành trình cách mạng của nhân dân Việt Nam - một dân tộc anh hùng đã vượt qua vô vàn thử thách để giành lại độc lập, khôi phục chủ quyền và phục hồi đất nước sau chiến tranh.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Việt Nam vẫn kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, từng bước phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.



Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay cũng bày tỏ khâm phục đối với vai trò ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế, coi đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả và tính bền vững của mô hình phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi.

Ông đánh giá cao sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước, trong đó có mối quan hệ bền chặt giữa Đảng Cộng sản Uruguay và Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay và Paraguay - cầu nối quan trọng trong các hoạt động ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa.



Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay nhấn mạnh: “Việt Nam là tấm gương sáng về phát triển bền vững và đổi mới. Chúng tôi tự hào khi coi Việt Nam là người bạn thủy chung, đầy cảm hứng trong hành trình xây dựng một thế giới nhân văn, công bằng và hòa bình.”



Trong khuôn khổ cuộc trao đổi, Bộ trưởng Juan Castillo cũng thông báo về việc triển khai xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montevideo, một hành động biểu trưng cho sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của nhân dân Uruguay đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Ông nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian đặt chân đến Uruguay trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước và từng ghé qua cảng Montevideo. Chính dấu chân của Người là một phần lịch sử không thể bị lãng quên.



Dự án xây dựng tượng đài không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là thông điệp hướng tới các thế hệ tương lai, nhằm khẳng định tầm vóc tư tưởng, tinh thần cách mạng và lòng quả cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng quốc tế cao cả.



Ông nhấn mạnh: “Không gian văn hóa Việt Nam và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự tri ân khiêm tốn nhưng đầy thành kính đối với một con người xứng đáng được tôn vinh bởi toàn thế giới. Đó cũng là lời khẳng định rằng cuộc đấu tranh của Việt Nam không hề vô ích, rằng con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh mở ra vẫn đang được nối tiếp.”



Tổng Bí thư Juan Castillo cho rằng công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montevideo sẽ là nền tảng quý giá cho những bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông cũng hy vọng trong tương lai sẽ đến thăm Việt Nam để tận mắt chứng kiến những thành quả phát triển của đất nước mà ông luôn dành rất nhiều tình cảm.



Ông kết luận: “Trong bối cảnh chính trị mới tại Uruguay, với nhiều thách thức và trách nhiệm, chúng tôi vẫn luôn hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy hòa bình, công lý và thịnh vượng. Việt Nam chính là một nguồn cảm hứng quan trọng trên con đường đó.”



Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến được hoàn thành trong năm nay tại Montevideo. Công trình là minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống và sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Uruguay./.

Uruguay coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách khu vực Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay khẳng định Uruguay coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách khu vực, đồng thời mong muốn cùng với Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ kết nối giữa Đông Nam Á và Nam Mỹ.