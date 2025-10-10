Lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động và giàu bản sắc tại Argentina

Ngày 9/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại thủ đô Buenos Aires, kết hợp với Liên hoan Ẩm thực Việt Nam mang chủ đề “Ẩm thực Việt Nam: Hành trình của hương vị, văn hóa và di sản.”

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, buổi lễ có sự tham dự của ông Santiago Paulini, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina-Việt Nam; Thượng nghị sỹ Maximiliano Abad, Chủ tịch Nhóm Thượng nghị sỹ với khu vực châu Á; cùng đại diện Chính phủ, Quốc hội, các chính đảng, đoàn ngoại giao và đông đảo bạn bè Argentina yêu mến Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển cho dân tộc Việt Nam.

Đại sứ khẳng định từ thời khắc lịch sử đó, nhân dân Việt Nam đã kiên cường xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Trong 80 năm qua, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ từ một đất nước nghèo nàn, bị tàn phá bởi chiến tranh, trở thành nền kinh tế năng động, có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với 38 nước, và là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế. Hiện Việt Nam nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và 20 quốc gia có kim ngạch thương mại hàng đầu thế giới.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), hướng tới trở thành nước đang phát triển hiện đại, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè quốc tế và nhân dân Argentina đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên hoan Ẩm thực Việt Nam đã mang đến cho khách mời những trải nghiệm tinh tế qua các món ăn truyền thống như phở bò, nem rán, cơm rang, chè long nhãn và càphê Việt Nam, nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ bạn bè quốc tế.

Cùng với hương vị đặc trưng của ẩm thực, không gian trưng bày ảnh về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đã góp phần giúp bạn bè Argentina hiểu rõ hơn về một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và thân thiện - một đất nước đang tự tin hội nhập và vươn ra thế giới với tinh thần hòa bình và hợp tác./.

