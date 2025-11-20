Hội thi “Em yêu tiếng Việt” lan tỏa và tôn vinh tiếng Việt tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 20/11, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet cùng với Hội người Việt Nam tại tỉnh Khammouane đã tổ chức Hội thi “Em yêu tiếng Việt” lần đầu tiên tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất ở thị xã Thakhek, tỉnh Khammouane.

Sự kiện nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt theo phương pháp mới bổ ích và lý thú, qua đó giúp gìn giữ, lan tỏa và tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Lào.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đặng Thị Hải Tâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc duy trì học tiếng Việt đối với các học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất và mong rằng thông qua tiếng Việt các em sẽ học được nhiều tri thức mới, có cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp trong tương lai.

Thông qua tiếng Việt, các em sẽ có hiểu biết sâu sắc về văn hoá Việt Nam, góp phần phát triển tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 3 đội thi, mỗi đội gồm 6 học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 và thi theo ba phần: Giới thiệu-Tài năng-Kiến thức.

Các thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi theo cấp độ từ dễ đến khó, giúp các em dần làm quen, tự tin trước các câu hỏi cơ bản trước khi bước vào những thử thách khó hơn, đồng thời rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng xử lý thông tin một cách linh hoạt.

Bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Savannakhet trao giải cho các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, phần thi dành cho khán giả được các em lớp nhỏ hào hứng tham gia với các tiết mục ấn tượng như hát bài tiếng Việt, đọc thơ tiếng Việt, và trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt.

Không khí vui nhộn của Hội thi còn được thể hiện qua tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ca ngợi quê hương và kết thúc bằng điệu nhảy sạp truyền thống.

Hội thi đã để lại niềm hứng khởi cho học sinh toàn trường tăng cường học tập tiếng Việt để có thể tham gia các kỳ thi năm tới.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã trao giấy khen cho các giáo viên có thành tích trong việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt tại Lào.

Đây là sự ghi nhận công sức của đội ngũ giáo viên, những người đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt kiến thức, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

Hội thi “Em yêu tiếng Việt” tại Khammouane không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là biểu tượng cho sự quan tâm, gắn kết cộng đồng người Việt tại Lào, giúp tiếng Việt tiếp tục được giữ gìn, tôn vinh và lan tỏa../.

