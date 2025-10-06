Lan tỏa tiếng Việt trong thế hệ thiếu nhi sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản

Tối 5/10, tại thủ đô Tokyo, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản đã tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bé học tiếng Việt” kết hợp Đêm hội Tết Trung Thu 2025, một sự kiện lớn dành cho thiếu niên, nhi đồng người Việt tại khu vực Tokyo, Nhật Bản.

Đây là một trong những nỗ lực của Hội Việt ngữ tại Nhật Bản nhằm gìn giữ động lực học tiếng mẹ đẻ cho các bé sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sự kiện do Hội Việt ngữ tại Nhật Bản tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tham dự sự kiện có các thành viên trong Ban chấp hành Hội Việt ngữ tại Nhật Bản, đại diện Ban tổ chức, ông Kitagawa Toshifumi - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thành phố Tokyo của Hội hữu nghị Nhật-Việt, bà Yamasaki Masako - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Công lập Kasai số 7 (quận Edogawa, Tokyo), cùng khoảng 600 bé và gia đình đang sinh sống ở khu vực Kansai của Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Đào Thị Hương, Chủ tịch Hội Việt ngữ tại Nhật Bản, trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi ảnh lần này được tổ chức với mục đích khuyến khích các em nhỏ học và sử dụng tiếng Việt thông qua những hoạt động sáng tạo, từ đó tăng cường kết nối tình cảm gia đình, giúp gắn kết cộng đồng và góp phần giữ gìn, lan tỏa tiếng Việt trong thế hệ các bé sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Cuộc thi đã được triển khai từ đầu tháng 9, đến nay đã nhận được hơn 63 tác phẩm xuất sắc nhất do phụ huynh, người thân ghi lại những hình ảnh chân thực về quá trình học tiếng Việt của các bé.

Giải thưởng tập thể của “Khoảnh khắc bé học tiếng Việt.” (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Trong tối 5/10, Ban tổ chức đã trao các giải tập thể dành cho Lớp em yêu tiếng Việt và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như các giải cá nhân nhất, nhì, ba và nhiều giải khuyến khích, qua đó tạo thêm động lực trên hành trình khám phá ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của các bé Việt Nam tại đất nước Mặt Trời mọc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo, ông Kitagawa Toshifumi, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thành phố Tokyo của Hội hữu nghị Nhật-Việt cho biết, ông rất vui khi được tham dự sự kiện quan trọng dành cho các bé Việt Nam ở Nhật Bản.

Ông bày tỏ kỳ vọng các em bé Việt Nam đang sinh sống trên đất nước Nhật Bản học tập tiếng mẹ đẻ cũng như tiếng Nhật Bản thật tốt để sau này trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa Nhật Bản và Việt Nam.

Sau lễ trao giải, các bé cùng tham gia Đêm hội Tết Trung thu trong không khí đầm ấm, vui tươi. Các bé không chỉ được tham gia phá cỗ, xem các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc mà còn có thể tham gia các trò chơi dân gian./.

