Ấn tượng đêm nghệ thuật của kiều bào tại Nhật Bản

Tối 21/9, tại thủ đô Tokyo, đã diễn ra Gala chung kết cuộc thi sản phẩm biểu diễn nghệ thuật dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản với chủ đề “Tôi yêu Việt Nam 2025 - Tự hào sáng tạo.”

Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ), dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đêm diễn hội tụ nhiều tiết mục đặc sắc của các bạn trẻ Việt Nam và bạn bè Nhật Bản, trở thành ngày hội văn hóa ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Tham dự chương trình có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Sáu, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, cùng đông đảo nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế.



Phát biểu tại đêm chung kết, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Sáu đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực tổ chức sự kiện này của Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản.

Đặc biệt, hòa chung không khí mùa Thu lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đây còn là dịp để kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhau ôn lại chặng đường hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, phát huy tính sáng tạo vươn lên của tuổi trẻ.

Sự kiện không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản mà còn góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Về phía đại diện Ban tổ chức, bà Đỗ Khánh Hân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản, nhấn mạnh ý tưởng tổ chức cuộc thi sản phẩm biểu diễn nghệ thuật dành cho cộng đồng người Việt đây xuất phát từ mong muốn thông qua văn hóa nghệ thuật để thúc đẩy kết nối văn hóa hai nước, lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hội nhập, năng động và văn minh.

Với hơn hai tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng người Việt ở nhiều địa phương tại Nhật Bản, sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các đội nhóm nghệ thuật, sự đồng hành của các doanh nghiệp tài trợ và cả bạn bè Nhật Bản.



Được khởi động từ ngày 21/7, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 12 tiết mục đặc sắc tham gia đêm chung kết được sắp xếp biểu diễn theo ba chương, gồm: Chương “Hồi ức” với các tác phẩm: Hát “Xẩm Đại Việt”, hòa tấu “Nhật ký của mẹ”, nhạc kịch “Những người làm nên đất nước”, múa “Hẹn ước Bắc Nam”; Chương “Tự hào” với các tác phẩm: Hát và band “Còn gì đẹp hơn”, nhảy “Việt Nam muôn đời”, múa “Rạng Đông”, nhảy “Hòa bình trong tôi”; Chương “Sáng tạo tương lai” với các tác phẩm: Hát “Đất nguồn tuổi trẻ”, hát múa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, hòa tấu đàn T’rưng “Âm vang Nhật-Việt”, hát và nhạc cụ “Love & Life.”



Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành một không gian triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Từ hồi ức tới tương lai” trưng bày các tranh ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử về đất nước, con người Việt Nam cũng như tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết, bản thân rất bất ngờ trước sức trẻ, sự nhiệt huyết và năng lượng tràn đầy của các bạn diễn viên.

Sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng và các tiết mục đều được chuẩn bị, dàn dựng rất công phu và tiết mục để lại ấn tượng nhất chính là phần múa nón lá và áo dài.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều hơn nữa các hoạt động nghệ thuật tương tự để cộng đồng người Việt Nam và người Nhật Bản có thể giao lưu, hiểu biết và gắn kết nhiều hơn.



Còn chị Vũ Hoàng Yến, đến từ tỉnh Saitama, phụ trách lớp “Em yêu tiếng Việt” cho biết, khi được tham gia và trực tiếp xem các tiết mục biểu diễn, các bé đều cảm thấy rất tự hào và thêm yêu Việt Nam.

Các hoạt động này đã góp phần gieo mầm cho các bé thêm yêu đất nước, yêu tiếng Việt, để sau này không chỉ cống hiến cho Tổ quốc mà còn đưa Việt Nam vươn ra toàn thế giới.



Kết thúc đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tiết mục múa “Rạng Đông” của Nhóm VATD, giải nhì cho tiết mục hát “Xẩm Đại Việt” của Nhóm Hoàng Hà & Bầu Beat, giải ba cho hai tiết mục hát và nhạc cụ “Love & Life” của Nhóm nhạc đến từ Nhật Bản và nhạc kịch “Những người làm nên đất nước” của Nhóm VIMOSA, cùng nhiều giải khuyến khích động viên tinh thần các nghệ sỹ không chuyên.



Theo Ban tổ chức, với thành công của cuộc thi năm nay, dự kiến cuộc thi năm sau sẽ mở rộng quy mô tới nhiều cộng đồng người Việt ở nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản, quy tụ nhiều hơn nữa các hạt nhân văn nghệ và làm phong phú hơn đời sống tinh thần và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước./.

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: Thắt chặt tình hữu nghị, hướng tới tương lai Thành lập từ năm 1995, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành phố Hà Nội đã trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.