Triển lãm “Dáng hình của đất" - Cầu nối văn hóa Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 19/9, tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Dáng hình của đất” do Trung tâm này và Bảo tàng Hà Nội phối hợp cùng làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), làng gốm Toho (Nhật Bản), các nghệ nhân trong, ngoài nước tổ chức.

Triển lãm là hoạt động nhằm kết nối, hỗ trợ nâng cao năng lực sáng tạo cho cộng đồng nghệ thuật truyền thống; giới thiệu và tôn vinh những giá trị cốt lõi của nghề gốm.

Đây cũng là một phần kết quả từ Dự án phát triển nghề làm gốm tại xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh, giữa làng gốm Phù Lãng và làng Toho (Nhật Bản), mở ra hành trình gắn kết lâu dài giữa hai làng nghề trong gìn giữ, phát huy giá trị nghề gốm truyền thống.

Khai mạc triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà nhấn mạnh gốm Phù Lãng mộc mạc, gần gũi cùng gốm Toho tinh tế, tỉ mỉ khi đứng chung trong một không gian đã trở thành minh chứng cho sự gặp gỡ và gắn kết giữa hai nền văn hóa, hai ngôi làng, hai cộng đồng làng nghề truyền thống.

Thông qua triển lãm này, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy, nuôi dưỡng và lan tỏa tinh thần yêu gốm thủ công truyền thống, đồng thời khẳng định sự kết nối văn hóa bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Triển lãm “Dáng hình từ đất” sẽ là cầu nối văn hóa bền chặt, mở ra những cơ hội hợp tác và sáng tạo mới.

Ông Mitsutaka Hiromatsu, Bí thư thứ 3 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ ấn tượng đặc biệt với sản phẩm gốm Phù Lãng sau khi có dịp chiêm ngưỡng và trực tiếp quan sát quá trình sản xuất.

Ông đã sử dụng những sản phẩm như ấm, tách trà của làng gốm trong đời sống hằng ngày và bày tỏ tin tưởng triển lãm lần này sẽ thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần đưa sản phẩm gốm Phù Lãng đến gần hơn với công chúng. Ông cũng kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa hai làng gốm sẽ ngày càng sâu sắc.

Các đại biểu và khách tham quan sản phẩm gốm Phù Lãng (Bắc Ninh) tại triển lãm (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Từ góc nhìn của nghệ nhân, ông Onimaru Hikezan, Giám đốc dự án Gốm làng Toho-Phù Lãng bày tỏ vinh dự khi được giao lưu với các nghệ nhân và lãnh đạo xã Phù Lãng; mong muốn trong tương lai có thể cùng họ tiếp tục phát triển nghề gốm, tạo ra những sản phẩm mang giá trị tinh thần đến với người tiêu dùng.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa như triển lãm lần này, ông tin tưởng Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt hơn nữa trong tương lai.

Triển lãm “Dáng hình của đất” giới thiệu 67 tác phẩm xuất sắc đến từ các học viên làng gốm Phù Lãng và các nghệ nhân Nhật Bản của làng gốm Toho.

Mỗi sản phẩm không chỉ là một vật dụng hay tác phẩm nghệ thuật, mà còn là dấu ấn của văn hóa, của bàn tay và trái tim những người thợ, nghệ nhân gốm.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, triển lãm còn thể hiện tình hữu nghị, sự đồng hành giữa cộng đồng nghệ nhân và cơ quan quản lý trong bảo tồn, phát triển di sản văn hóa làng nghề.

Đến với triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng các tác phẩm gốm, trải nghiệm nặn gốm, thưởng trà đạo và cắm hoa Ikebana như một hình thức thiền. Mỗi người tham quan sẽ tìm thấy cho riêng mình một khoảnh khắc yên bình, đẹp đẽ trong suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Triển lãm “Dáng hình của đất” mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19-29/9, tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội - Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội./.

