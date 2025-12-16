Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi của Nhật Bản

Chiều tối 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản và Đoàn công tác đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng được gặp lại Ngài Fukuda Tomikazu trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều thành quả nổi bật, thực chất, hiệu quả và sự tin cậy chính trị ngày càng cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng thành tựu phát triển của tỉnh Tochigi, góp phần vào phát triển đất nước Nhật Bản và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Cảm ơn Nhật Bản đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam, nhất là trong lúc khó khăn như trong đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ cho biết Nhật Bản tiếp tục là đối tác số 1 của Việt Nam về hợp tác ODA và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ 4 của Việt Nam. Hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao là trụ cột mới đang được hai nước tích cực thúc đẩy.

Theo Thủ tướng, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa ngày càng sôi động, gắn bó, mật thiết. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới hơn 630.000 người và hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có 22 doanh nghiệp tỉnh Tochigi, đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và đánh giá cao Thống đốc Fukuda và chính quyền tỉnh Tochigi đã luôn ủng hộ, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tochigi với Việt Nam, nhất là hợp tác giữa tỉnh Tochigi với tỉnh Phú Thọ, trong các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, nhân lực và văn hóa; cũng như đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng gần 9.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Thông tin về các mục tiêu và các giải pháp phát triển đưa đất nước của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ mong muốn Nhật Bản nói chung và Chính quyền tỉnh Tochigi, cũng như Thống đốc Fukuda tiếp tục ủng hộ, hợp tác để Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu này.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Tochigi tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện với các địa phương Việt Nam, trong đó có các địa phương tỉnh Tochigi đã có quan hệ như tỉnh Phú Thọ thông qua các dự án hợp tác cụ thể, thực chất, phát huy tiềm năng, thế mạnh mỗi địa phương, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên và nghiên cứu khả năng hợp tác với địa phương mới phù hợp.

Tỉnh Tochigi tiếp tục quan tâm, khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh; tăng cường hợp tác, đào tạo về nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Tochigi và của Việt Nam; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng 9.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Cho biết đây là lần thứ 4 thăm Việt Nam, Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu và các đại biểu Nhật Bản vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ; đánh giá cao và bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam những năm gần đây, trong đó có sự đóng góp của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi (Nhật Bản) Fukuda Tomikazu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, đất nước và văn hóa Việt Nam đặc sắc, tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện; cho biết tỉnh Tochigi và doanh nghiệp trong tỉnh, cũng như Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là tăng cường hợp tác địa phương.

Thông tin về việc tỉnh Tochigi vừa qua đã tổ chức thành công Lễ hội Việt Nam tại tỉnh lần thứ 3 với sự tham dự của gần 5.000 người, hội người Việt Nam hoạt động rất sôi nổi ở đây, Thống đốc Fukuda khẳng định chính quyền tỉnh Tochigi luôn coi trọng, nỗ lực và mong muốn mở rộng hợp tác cùng phát triển hơn nữa với Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ, nhất là về hợp tác lao động, giao lưu du lịch. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập tại tỉnh thuận lợi, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Phía Nhật Bản mong muốn Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để tỉnh Tochigi và các cơ quan, địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác; mang lại lợi ích cho cả 2 bên, vì lợi ích của hai đất nước, nhân dân hai nước như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến./.

Quan hệ hợp tác địa phương là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mong các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Gunma, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với các nội dung hợp tác mới.