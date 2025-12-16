Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam

Ngày 16/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tiếp ông Yoneda Gen, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á-Thái Bình Dương, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), nhân dịp ông Yoneda Gen thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15-16/12/2025.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hai năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện; hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ông Yoneda Gen và các cán bộ của JICA; đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của JICA đối với công cuộc phát triển của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ qua thông qua việc hỗ trợ triển khai nhiều dự án ODA quan trọng như cầu Bãi Cháy, cầu Nhật Tân, tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy...

Chia sẻ với các ý kiến của ông Yoneda Gen, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác như thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, đảm bảo khởi công đúng thời hạn theo cam kết của hai bên; đồng thời mong JICA tiếp tục quan tâm, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới để thực hiện các dự án trọng điểm, quy mô lớn của Việt Nam.

Ông Yoneda Gen bày tỏ vui mừng được gặp Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ; cảm ơn sự hợp tác tích cực và hiệu quả của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc thúc đẩy triển khai các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam.

Ông Yoneda khẳng định JICA luôn coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và mong muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhất trí với ý kiến của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, ông Yoneda Gen khẳng định JICA sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác ODA quan trọng như Dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Nhật, Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy và các Dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc.../.

