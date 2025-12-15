Thủ tướng: Thực hiện “3 kiên” cho biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển

Chiều 15/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia (1975-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện "3 kiên" trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vận dụng các yếu tố pháp lý về biên giới, hợp tác và đối thoại trong giải quyết các bất đồng, tìm tiếng nói chung.

Cùng dự sự kiện có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia qua các thời kỳ, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương biên giới, ven biển cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ủy ban Biên giới quốc gia.

Ngày 6/10/1975, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập Ban Biên giới, sau này đổi tên là Ủy ban Biên giới quốc gia.

Suốt 50 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, nỗ lực vượt bậc, Ủy ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp tích cực vào việc hoạch định, phân định đường biên giới trên đất liền và trên biển, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Trong đó, trên đất liền, Việt Nam đã hoạch định được toàn bộ đường biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia; hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc biên giới với Trung Quốc và Lào; hoàn thành 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc với Campuchia.

Việt Nam đã ký kết các văn kiện pháp lý về xác lập đường biên giới và quy chế quản lý biên giới với các nước, qua đó xây dựng và củng cố đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hội nhập sâu rộng và có uy tín trên trường quốc tế.

Trên biển, Ủy ban Biên giới quốc gia đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan triển khai công tác xác lập và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tham mưu, đàm phán thành công một số hiệp định, thỏa thuận quốc tế về phân định và hợp tác trên biển với các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp tại Biển Đông.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Ủy ban Biên giới quốc gia nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua và phần thưởng danh giá khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Biên giới quốc gia trong suốt 50 năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, biên giới quốc gia là biểu tượng thiêng liêng, đánh dấu không gian sinh tồn của dân tộc.

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm phải đối mặt với nhiều kẻ thù xâm lược, nhưng bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh trí tuệ dân tộc Việt Nam đã kiên cường, bất khuất, hi sinh vì độc lập tự do, giữ vững cương vực đất nước, để dân tộc trường tồn và phát triển.

Theo Thủ tướng Chính phủ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước,” Ủy ban Biên giới quốc gia là người lính thầm lặng, ngày đêm cống hiến tâm sức và trí tuệ, tiên phong trên các mặt trận ngoại giao, pháp lý, dư luận và thực địa; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Chuyển lời đánh giá cao của Đảng, Nhà nước tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ủy ban Biên giới quốc gia đã bền bỉ, trung thành, tận tụy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần bám sát các chỉ đạo của Đảng để thực hiện mục tiêu cao nhất là bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; cần kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, thượng tôn pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ.

Trong đó, phải học hỏi những kinh nghiệm phong phú, đa dạng của thế hệ tiền bối, xây dựng thành cơ sở dữ liệu, khái quát thành lý luận, tư duy, để từ đó chủ động triển khai công tác biên giới lãnh thổ; cần tiếp tục phát huy bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chú trọng công tác đầu tư cho nguồn lực làm công tác biên giới lãnh thổ.

"Thực tiễn cho thấy, để có thể bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, cần quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế cho người dân khu vực biên giới, để mỗi người dân là 'cột mốc sống' vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc," Thủ tướng lưu ý.

Nhấn mạnh, cần quan tâm đầu tư cho khu vực biên giới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn trong nội địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian tới, trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Ủy ban Biên giới quốc gia quán triệt và thực hiện phương châm “3 kiên.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong đó: kiên quyết, linh hoạt trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; kiên định vận dụng các yếu tố pháp lý, kỹ thuật, coi các điều ước, thỏa thuận song phương về biên giới, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), là công cụ quan trọng hàng đầu để bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; kiên trì hợp tác và đối thoại trong giải quyết các bất đồng, tìm kiếm giải pháp căn bản, lâu dài, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Ủy ban Biên giới quốc gia, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Trịnh Đức Hải và các lãnh đạo Ủy ban đã đại diện cho tập thể Ủy ban đón nhận phần thưởng cao quý này.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao, trong đó có Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp thu các ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẳng định, để có được những thành quả vẻ vang trong 50 năm qua, Ủy ban Biên giới quốc gia luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác biên giới, lãnh thổ.

Trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, trong thời gian tới, Ủy ban Biên giới quốc gia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, làm việc hết sức mình vì mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lễ kỷ niệm là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm của Ủy ban Biên giới quốc gia nói riêng, ngành Ngoại giao nói chung trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới./.

