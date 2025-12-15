Xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng kéo dài được cử tri kiến nghị

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tiếp xúc cử tri tại các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri các xã: Bình Tuyền, Bình Xuyên, Bình Nguyên, Xuân Lãng.

Cử tri tại các địa phương bày tỏ phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của tỉnh Phú Thọ trong năm 2025, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh tiếp tục quan tâm chính sách đối với các xã an toàn khu; chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách; tháo gỡ khó khăn về giá vật liệu xây dựng; tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quản lý chặt chẽ thị trường, đất đai và có cơ chế hỗ trợ người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đại diện cử tri xã Bình Xuyên, ông Dương Văn Công đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; đồng thời đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin rõ hơn về những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian qua, cũng như các định hướng lớn về đối ngoại đã được Quốc hội quyết định, qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy đã trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quản lý thị trường, giá vật liệu xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và định hướng phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao, du lịch; đồng thời tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thúc đẩy phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã trao đổi, làm rõ ý kiến của cử tri về công tác đối ngoại và khẳng định trong nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đạt nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia-dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp xúc cử tri tại xã Long Phụng và phường Đức Phổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề kinh tế-xã hội, dân sinh. Cử tri Đặng Cang, thôn An Chuẩn (xã Long Phụng) cho biết bão số 13 gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển khu vực gần Đình An Chuẩn; kiến nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng đê kè để giữ đất, chống sạt lở, giúp nhân dân an tâm sinh sống; đồng thời, cần sớm nạo vét cửa Lở để tàu thuyền của ngư dân ra vào khai thác thủy sản, tránh trú bão được an toàn.

Các cử tri phường Đức Phổ kiến nghị tỉnh sớm đầu tư hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã nhận đất tái định cư; tạo điều kiện tốt hơn cho người dân Khu tái định cư Đồng Mốc khi liên tục phải di dời, tái định cư nhiều lần do chồng lấn các dự án hạ tầng, gây xáo trộn lớn đời sống.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết, đợt mưa lũ, bão số 13 tỉnh chịu thiệt hại khoảng 9.000 tỷ đồng, nhất là thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Cử tri xã Long Phụng kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tại xã Long Phụng tình trạng sạt lở kè biển An Chuẩn gây khó khăn cho địa phương, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa dự án kè vào danh mục công trình dự kiến sẽ được khắc phục khi có nguồn kinh phí.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Công Hoàng mong muốn người dân chia sẻ với chính quyền địa phương cấp xã, tỉnh trong thời gian đầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn của cử tri; đồng thời đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương và địa phương để chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét, trả lời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị xã Long Phụng cần xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng kéo dài được cử tri kiến nghị; Cơ quan chức năng tỉnh cần quan tâm đến các dự án hạ tầng trọng điểm tại tỉnh như kè sông, biển, vấn đề nước sạch, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn xã.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm hỏi, trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Phụng và phường Đức Phổ./.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai.