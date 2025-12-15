Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi về vụ xả súng tại Australia

Theo thông tin cập nhật của cảnh sát Australia, đã có 16 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 14 người thiệt mạng tại hiện trường.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp bang New South Wales làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sydney, Australia ngày 14/12/2025. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)
Lực lượng ứng phó khẩn cấp bang New South Wales làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sydney, Australia ngày 14/12/2025. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Được tin vụ xả súng xảy ra ngày 14/12/2025 tại bãi biển Bondi, Sydney, bang New South Wales, Australia gây nhiều thương vong cho dân thường, ngày 15/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Anthony Albanese.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong.

Ít nhất 40 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do Thái, được tổ chức trên bãi biển Bondi ở Sydney, trong ngày đầu tiên của Lễ Hanukkah - lễ hội tôn vinh phép màu của hòa bình và ánh sáng chiến thắng bóng tối./.

(TTXVN/Vietnam+)
