Nhanh chóng tận dụng cơ chế Nghị quyết mới để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 15/12, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu sớm tận dụng cơ chế từ Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đưa thành phố phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua được xem là "phiên bản mới" với nhiều nội dung đột phá.

Đó là cơ chế TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) cho phép Thành phố giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông để đầu tư phát triển; chỉ thực hiện một quy hoạch chung thay vì nhiều loại quy hoạch; xác định rõ nhà đầu tư chiến lược với thủ tục thông thoáng; hình thành khu thương mại tự do tại khu vực Cái Mép Hạ, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và tạo giá trị gia tăng cho tăng trưởng...

Đồng chí Trần Lưu Quang nhìn nhận, bước đầu còn rất nhiều việc phải làm và tất cả những việc làm này chỉ có một mục tiêu, đó là cuộc sống của người dân và doanh nghiệp ở thành phố tốt hơn. Người dân phải thấy chất lượng sống cao hơn, doanh nghiệp coi đây là cơ hội, mảnh đất để làm ăn sinh lời.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy lưu ý các cán bộ, đảng viên phải có một tâm thế mới, tư duy mới dũng cảm, linh hoạt, trách nhiệm hơn; phối hợp tốt hơn. Nguyên tắc là phải chắt chiu thời gian, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026 và tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án đầu tiên, hành động, công việc đầu tiên… nhằm tạo cảm hứng để mọi người nỗ lực phấn đấu.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố nhanh chóng có kế hoạch triển khai Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15, bởi đây là cơ hội bằng “kim cương”, không để vuột mất và cần cách làm hiệu quả nhất; đồng thời mong muốn các đại biểu sẽ có thêm những đề xuất cơ chế đặc biệt trong thẩm quyền của Thành phố hoặc của Trung ương để tháo gỡ những khó khăn cho thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy cũng đề nghị rà soát, thống kê tất cả tài sản công, đặc biệt là nhà, đất trên địa bàn, đồng thời số hóa thành một cơ sở dữ liệu về nhà đất công của Thành phố; nhanh chóng xây dựng quy hoạch theo tinh thần của Nghị quyết mới; phân công người phụ trách cụ thể các dự án trọng điểm, đầu tư công, dự án BT (xây dựng-chuyển giao), dự án chiến lược…

Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực bán đảo Thủ Thiêm, nơi được đầu tư phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang lưu ý cán bộ, đảng viên của Thành phố thống nhất tinh thần “việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau thì không đùn đẩy.”

Cùng với đó, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố nghiên cứu có cơ chế thưởng ngân sách trong năm tiếp theo cho các địa phương xã, phường thực hiện tốt những phần việc quan trọng, như đền bù giải phóng mặt bằng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan mục tiêu tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường, chống ngập, nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố không ma túy và bảo đảm an ninh trật tự.../.

