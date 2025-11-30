Sáng 30/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân” đã diễn ra phiên toàn thể với sự tham gia của 500 đại biểu chính thức.

Dự Đại hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thời gian qua đã phát huy vai trò là nòng cốt chính trị, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là trong an sinh xã hội, công tác giám sát xã hội, củng cố khối đại đoàn kết và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Chỉ đạo Đại hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ mới về những vấn đề cần quan tâm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đoàn kết phải được thể hiện bằng hành động trong đời sống, phong trào phải trở thành hoạt động tự thân của cộng đồng dân cư, người dân phải thấy được quyền lợi, vai trò, trách nhiệm của mình trong từng hoạt động. Các phong trào theo hướng thiết thực, bền vững và gắn với dân sinh. Mỗi phong trào có kết quả nhìn thấy được với những cách tiếp cận và nội dung mới có sức hấp dẫn để Mặt trận phải là ngọn cờ quy tụ lòng dân, để từ đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền được củng cố bền vững.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu công tác giám sát và phản biện hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay và không hình thức; giám sát và phản biện không chỉ phản ánh chung chung mà phải đi vào trọng tâm, trọng điểm; kiến nghị phải thiết thực, khả thi và đeo đuổi đến cùng.

Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố cần tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển Thành phố; giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức; tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan đến quy hoạch đô thị hóa, an sinh với nguyên tắc giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng.

Mặt trận Tổ quốc Thành phố cần tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ cao tạo hệ thống sinh thái tương tác số nhân dân, tích cực trong chuyển đổi số, không chỉ để hiện đại hóa công tác mà còn để thay đổi phương thức tập hợp và nắm bắt lòng dân; kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai và phản hồi có trách nhiệm; huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội kiến tạo Thành phố Hồ Chí Minh với không gian phát triển mới…

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, tham gia giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố.

Mặt trận Tổ quốc cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhấn mạnh vai trò trung tâm phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận, đảm bảo các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận nhưng vẫn phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức thành viên, chuyển từ phong trào, hình thức sang kết quả thực chất, hướng mạnh về cơ sở và lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của công tác.

Tại Phiên toàn thể của Đại hội đã diễn ra chương trình giới thiệu và ra mắt trang thông tin điện tử “Trung tâm An sinh xã hội số Thành phố Hồ Chí Minh;" ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; tuyên dương tình nguyện viên tham gia khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 với 9 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động, 2 chương trình trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của hệ thống Mặt trận các cấp trong việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố trong giai đoạn mới.

Trao kinh phí hỗ trợ cho các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu thực hiện công tác an sinh-xã hội.. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận 37 tỷ đồng từ các doanh nghiệp ủng hộ hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc và nguồn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và sự cố của Thành phố; trao kinh phí trị giá gần 33 tỷ đồng hỗ trợ cho các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu thực hiện công tác an sinh-xã hội dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trước đó, ngày 29/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương 146/168 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được hiệp thương cử tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030./.

