Thủ tướng: Mong bạn bè quốc tế ủng hộ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đột phá

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chương trình kết nối giữa lãnh đạo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và các lãnh đạo doanh nghiệp “CEO 500 - TEA CONNECT” có chủ đề: "Thành phố Hồ Chí Minh - Hướng đến siêu đô thị quốc tế".

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Cùng dự sự kiện có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, quốc tế và Việt Nam; các Chủ tịch, Tổng Giám đốc (CEO) các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe giới thiệu Chiến lược và không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, định hướng 2045; các dự án trọng điểm và chiến lược trong định hướng phát triển của Thành phố.

Đặc biệt, chương trình dành thời gian để các đại biểu đối thoại về những sáng kiến hợp tác cho Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố các hoạt động hợp tác giữa các sở ban ngành, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm tới chương trình; đồng thời cảm ơn các đại biểu, bạn bè quốc tế đã chia sẻ với những mất mát, đau thương do mưa lũ gây ra đối với nhân dân miền Trung Việt Nam những ngày vừa qua.

Chia sẻ về quá trình từ ý tưởng đến hiện thực về việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm ơn Diễn đàn Kinh tế thế giới và đại biểu, bạn bè quốc tế đã chung sức và hiện diện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần đầu tiên được tổ chức này.

Nhấn mạnh phương châm “cùng lắng nghe và thấu hiểu,” “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động,” “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển,” Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp thiết thực, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các đối tác quốc tế, cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; những chia sẻ của các đại biểu đã phác họa một bức tranh tổng thể, đa chiều, giàu tính thực tiễn và mang tầm chiến lược; góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng để Việt Nam thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình CEO500- TEA CONNECT. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam kiên định, kiên trì xây dựng đất nước dựa vào 3 trụ cột chính: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định nước xã hội chủ nghĩa.

Xuyên suốt quá trình đó, con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực, động lực của sự phát triển; không hy sinh công bằng, tiến bộ, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược với thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Việt Nam tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội - "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" -"văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất"; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng cho biết thực hiện đường lối trên, sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước; có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 5 nước, Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều nước G20; ký 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 nước.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển với quy mô GDP khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao và nằm trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư, hàng đầu thế giới.

Cảm ơn bạn bè quốc tế đã ủng hộ, hợp tác để Việt Nam đạt những thành tựu trên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố niềm tin.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến trao thảo thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp và các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nêu lại 5 trụ cột phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ cho biết, để phát triển 5 trụ cột này, Thành phố Hồ Chí Minh cần vốn; phải phát triển hạ tầng; hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực; cần quản trị thông minh.

Do đó, Thủ tướng mong muốn bạn bè quốc tế hợp tác, ủng hộ, luôn bên cạnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển, với tinh thần “coi trọng trí tuệ, quý trọng thời gian và quyết đoán kịp thời; mang lại lợi ích chung.”

Cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò là “hạt nhân, cực tăng trưởng” của vùng, là “thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo,” là “trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước,” Thủ tướng tin tưởng thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bước phát triển đột phá, đủ sức cạnh tranh với các thành phố lớn khác trên thế giới.

Theo Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển đặt ra đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới là rất nặng nề, nhưng vô cùng quan trọng và không kém phần vẻ vang, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, Thành phố sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khơi thông nguồn lực, khai phá tiềm năng, tăng tốc, bứt phá, không ngừng phát triển, trở thành một siêu đô thị quốc tế năng động, thịnh vượng, và là niềm tự hào của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới./.

