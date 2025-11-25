Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Đồng Nai.

Tại công trường, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời nhấn mạnh đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh là dự án quan trọng tại khu vực phía Nam, trực tiếp kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Tây Ninh.

Khi hoàn thành, dự án tạo không gian phát triển mới cũng như khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, ngày 19/12 đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông xe kỹ thuật. Do thời gian còn lại không nhiều nên các bên liên quan cần tập trung nhân lực, tăng cường máy móc đẩy mạnh thi công cả ngày lẫn đêm, đảm bảo dự án về đích đúng hạn. Quá trình thi công phải giám sát chặt chẽ, đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt, sử dụng lâu dài.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11km, vốn đầu tư hơn 2.580 tỷ đồng, dự kiến năm 2026 sẽ đưa vào khai thác đồng bộ.

Đến nay, sản lượng thi công tại dự án đạt hơn 60% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vượt tiến độ. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công hạng mục đường và cầu. Với phần đường cơ bản đã hoàn thành đắp nền, đang cấp phối đá dăm, bêtông nhựa. Các cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang bêtông nhựa, làm lan can, tường chắn và xây dựng đường dẫn 2 đầu cầu.

Theo ông Nguyễn Linh, từ tháng 8 đến tháng 10/2025, trung bình mỗi tháng trên công trường dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 15 ngày mưa. Dù thời tiết mưa nhiều nhưng các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo tiến độ dự án. Các đơn vị đang tập trung tất cả nguồn lực, quyết tâm đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án vào ngày 19/12 tới./.

Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thông xe 24km cao tốc vào dịp 19/12 Các nhà thầu, tư vấn cam kết tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.