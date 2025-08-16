Lưu thông qua cầu Nhơn Trạch trên tuyến Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh từ 20/8

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), ban vừa có phương án gửi các đơn vị về tổ chức giao thông dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án thành phần này sẽ khánh thành vào ngày 19/8 và bắt đầu khai thác chính thức từ 7 giờ ngày 20/8.

Dự án thành phần 1A do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, là một cấu phần của đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án có chiều dài tuyến chính hơn 8km, điểm đầu giao với đường ĐT.25B thuộc địa phận xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây thuộc địa phận phường Long Trường (Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện dự án thành phần 1A đã hoàn thành. Trong khi đó, dự án thành phần 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư) mới hoàn thành một phần nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc; dự án thành phần 3 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư) chưa hoàn thành.

Do đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết giai đoạn 1 (từ nay đến khi dự án thành phần 1 và thành phần 3 hoàn thành, dự kiến cuối năm 2026), phương án tổ chức giao thông từ ĐT.25B đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giấy) như đường ôtô thông thường, cho xe ôtô và xe máy lưu thông.

Cụ thể, phía Đồng Nai tổ chức 2 làn xe ôtô và 2 làn xe hỗn hợp lưu thông từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch (riêng xe máy chỉ được phép lưu thông từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng).

Giao cắt đồng mức tại 3 đường ngang hiện hữu (ĐT.25B, ĐT.769, đường Lý Tự Trọng) thông qua đường tạm và tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo hiệu kết hợp với đèn tín hiệu.

Phía Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xe ôtô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao cao tốc. Giai đoạn này cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến dự án thành phần 1A do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc chưa hoàn thành toàn bộ.

Trong giai đoạn 2, khi các dự án thành phần hoàn thành (dự kiến từ cuối năm 2026), sẽ tổ chức giao thông toàn tuyến theo quy mô đường cao tốc (xe cơ giới lưu thông phần lõi cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành).

Riêng cầu Nhơn Trạch sẽ khai thác giao thông hỗn hợp (2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa làn xe cơ giới và làn xe hỗn hợp)./.

Cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai sẵn sàng đưa vào khai thác dịp 19/8 Dự án cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai đã đạt 99% tổng giá trị các hợp đồng xây lắp, cơ bản hoàn thành các công tác thi công, sẵn sàng khai thác vào ngày 19/8.