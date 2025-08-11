Bổ sung khai thác nút giao đường Vành đai 3 trên cao tốc TP.HCM-Dầu Giây

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, được xây dựng đấu nối vào tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cho phép các phương tiện giao thông được phép đi vào tuyến đường cao tốc này tại Km8 của dự án.

Theo kế hoạch, Dự án thành phần 1A, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai sẽ được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/8/2025.

“Việc bổ sung trạm thu phí nút giao Vành đai 3 thu phí cho tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây do VEC làm chủ đầu tư không làm phát sinh chi phí, thay vào đó giúp các chủ phương tiện có thêm sự lựa chọn phù hợp và thuận tiện hơn cho lộ trình di chuyển,” lãnh đạo VEC nhấn mạnh.

Theo thiết kế trạm thu phí Vành đai 3 (vị trí kết nối với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) được đặt trên Vành đai 3 có 6 làn thu phí, 3 làn ra và 3 làn vào.

VEC cũng đưa ra phương án tổ chức thu phí đối với trạm thu phí Vành đai 3 gồm: xe vào từ An Phú đi qua Long Phước (7km) thu phí như hiện tại. Xe vào An Phú đi ra Vành đai 3 (4km) áp dụng trạm mở, tính phí 4km.

Xe vào từ Vành đai 3 vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây áp dụng mô hình trạm kép (trạm mở và trạm kín), trạm Long Phước là trạm trung chuyển. Khi xe đi qua trạm Vành đai 3, hệ thống sẽ ghi nhận: một giao dịch tính phí trạm mở (Vành đai 3-An Phú, tính 4km).

Một giao dịch ghi nhận thông tin đầu vào tại trạm Vành đai 3: Nếu xe vào từ Vành đai 3 đi ra nút giao An Phú/Vành đai 2 (hướng về Thành phố Hồ Chí Minh), tính phí phương tiện 4km (Vành đai 3-An Phú/Vành đai 2). Nếu xe vào từ Vành đai 3 đi vào tiếp trạm thu phí Long Phước (hướng đi Đồng Nai), tính phí phương tiện 4km (Vành đai 3-An Phú/Vành đai 2) đồng thời ghi nhận một giao dịch đầu vào tại trạm Vành đai 3, trạm thu phí Long Phước là trạm trung chuyển.

Xe đi từ hướng Đồng Nai ra trạm thu phí Long Phước (Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng mô hình trạm kép, trạm Vành đai 3 vừa ghi nhận giao dịch trạm mở, vừa là đầu ra trạm kín.

Nếu xe đi thẳng về nút giao Vành đai 2/An Phú thu phí như hiện tại; nếu xe đi ra trạm thu phí Long Phước và đến trạm thu phí Vành đai 3, tính phí phương tiện một giao dịch trạm mở Vành đai 3; một giao dịch trạm kín ra Vành đai 3.

Các phương tiện sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây di chuyển qua nút giao Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định để đảm bảo hoàn vốn đầu tư dự án./.

