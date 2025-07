Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra Dự án cầu Rạch Miễu 2 và Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Sáng 12/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại hiện trường tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu thi công báo cáo tiến độ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của các nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Rạch Miễu 2, về trước thời gian 6 tháng so với kế hoạch đề ra.

Công trình không những vượt tiến độ mà về mặt kỹ thuật, chất lượng thi công đều rất tốt. “Đặc biệt, giá thành dự án giảm gần 50% so với nước ngoài thi công, nhờ các đơn vị trong nước làm chủ được khoa học công nghệ, phương tiện máy móc, thiết bị và sử dụng các nguồn vật tư, vật liệu trong nước” - ông Trần Hồng Minh nói.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực tế tại trường hiện trường tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Bộ trưởng nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 không chỉ mang lại lợi thế cho hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long mà còn là trục giao thông huyết mạch của phía Đông, kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp đến Cần Thơ. Nếu hoàn thành tuyến này, toàn bộ các hoạt động logistics, phát triển kinh tế địa phương và giao lưu hàng hóa giữa các vùng, miền sẽ cực kỳ thuận lợi.

Tại hiện trường buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ khánh thành Dự án vào ngày 19/8/2025 và thông xe vào ngày 2/9 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại buổi kiểm tra.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị thi công tận dụng tối đa thời gian còn lại để hoàn thiện công trình.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), tính đến đầu tháng 7/2025, tiến độ tổng thể đã hoàn thành trên 96,5% khối lượng công việc được giao của dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Hiện tại, các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công khẩn trương, phấn đấu sớm hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 8/2025, tạo điều kiện đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2025, nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại các đợt kiểm tra dự án, cũng như tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 8/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày trên công trường, các nhà thầu luôn duy trì khoảng 30 mũi thi công, huy động khoảng 150 thiết bị thi công; 600 công nhân cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật tổ chức thi công các hạng mục cuối cùng của dự án như: lắp dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp đèn chiếu sáng và thi công bêtông nhựa cho các phân đoạn ngắn còn lại phía bờ Đồng Tháp.

Tiến độ tổng thể cầu Rạch Miễu đã hoàn thành được trên 96,5% khối lượng công việc. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Cụ thể, về phần đường, hiện các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành phần tuyến và đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2; đang tiếp tục hoàn thiện lắp dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp đèn chiếu sáng… Các hạng mục thi công bêtông nhựa cho các phân đoạn ngắn còn lại phía bờ Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) sẽ hoàn thành trước ngày 20/7/2025.

Phần cầu trên tuyến, các nhà thầu cũng đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các cầu: cầu Xoài Hột, cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn, cầu Ba Lai và cầu Sông Mã. Riêng cầu chính Rạch Miễu 2 - cầu dây văng, đã hợp long vào ngày 19/4/2025. Sau đó, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như đúc gờ lan can, lắp đặt lan can, dải phân cách và khe co giãn...; từ ngày 9 đến 12/7/2025 triển khai hạng mục thảm bê tông nhựa mặt cầu chính.

Phần cầu dẫn đã hoàn thành thảm bê tông nhựa phía bờ Nam (bờ Thới Sơn) và sẽ tiếp tục thảm bê tông nhựa phía Bắc (bờ Bình Đức), dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7/2025. Sau đó, các nhà thầu sẽ khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như thí nghiệm đo dao động dây văng/giảm chấn, kiểm định thử tải cầu... và hoàn thành toàn bộ cầu Rạch Miễu 2 trong đầu tháng 8/2025.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp có chiều dài 17,6 km, điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 và Đường tỉnh 870), thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối tại Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Cầu chính Rạch Miễu 2 được thiết kế là cầu dây văng. Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giảm tải giao thông trên tuyến Quốc lộ 60, đặc biệt là “chia lửa” cho cầu Rạch Miễu hiện hữu - nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trực tiếp khảo sát, kiểm tra công trình đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, cao tốc Bến Lức-Long Thành, thuộc địa phận xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 6,8km, gồm 2 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 4.208 tỷ đồng.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đã đạt 100% về số hộ, hoàn thành khu tái định cư và đã bố trí lô nền cho người dân. Đồng thời, 3 gói thầu xây lắp chính của dự án đang được các nhà thầu tập trung thi công với tiến độ đạt gần 78%, bảo đảm theo các mốc yêu cầu của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đoạn nút giao đường Vành đai 3 với Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Bến Lức- Long Thành đã hoàn thành toàn bộ cầu vượt ngang đường, thảm nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng tuyến nhánh H, nhánh A1 và phần mở rộng kết nối với cao tốc Bến Lức-Long Thành. Đồng thời, từ ngày 15/5 đã bàn giao cho phía dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành xem xét tổ chức thông xe theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cũng cam kết, địa phương sẽ tập trung đôn đốc nhà thầu thi công, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ, hoàn thành đường cao tốc trong năm 2025 và đưa vào khai thác toàn bộ dự án dịp 30/4/2026.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Long An đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công hoàn thành dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm dự án phải hoàn thành tiến độ thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, sớm triển khai khởi công dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh./.

Rút ngắn thời gian thi công đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh Dự án tuyến đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh hiện nay có chiều dài gần 7km với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.