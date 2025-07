Rút ngắn thời gian thi công đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh

Tuyến đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Long An trước đây) đang dần hình thành, hứa hẹn tạo ra những chuyển biến mang tính đột phá cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như toàn bộ khu vực phía Nam.

Công trình này không chỉ không chỉ góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông, mà còn được xem là một đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của vùng.

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 76km, đi qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An (nay là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh), được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập; trong đó, dự án thành phần 7 - đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh hiện nay có chiều dài gần 7km với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (Ban này vẫn giữ nguyên tên gọi sau khi hợp nhất Long An và Tây Ninh), cho biết dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh có 9 gói thầu thi công xây dựng; trong đó, có ba gói thầu chính thi công tuyến cao tốc (XL1, XL2, XL3), một gói thầu bổ sung thi công hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao cuối tuyến (XL3A), một gói thầu thi công hoàn thiện (XL5), hai gói thầu đường dân sinh và đường song hành nằm ngoài phạm vi hàng rào đường cao tốc, cùng hai gói thầu xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS).

Đến thời điểm hiện tại, cả ba gói thầu chính của dự án đều được triển khai thi công vượt mốc tiến độ đề ra, đạt 78,01% giá trị xây dựng của hợp đồng. Các đơn vị đang phấn đấu hoàn thành phần đường cao tốc trong tháng 10/2025, rút ngắn thời gian hoàn thành từ 1 đến 3 tháng so với dự kiến ban đầu.

Cụ thể, gói thầu XL1 (phần đường cao tốc) đã đạt 77,9% giá trị xây dựng hợp đồng.

Dự kiến hoạch đến ngày 31/8 sẽ hoàn thành công tác thi công móng cấp phối đá dăm mặt đường; đến ngày 30/9 hoàn thành thảm nhựa mặt đường và đến ngày 31/10 sẽ hoàn thành công tác hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật.

Tương tự, gói XL2 (phần cầu vượt sông, cầu cạn) đã đạt 77,23% giá trị xây dựng hợp đồng.

Dự kiến đến ngày 31/8 sẽ hoàn thành công tác lao lắp dầm và bê tông mặt cầu; đến ngày 30/9 hoàn thành công tác thảm nhựa mặt cầu và hệ lan can và đến ngày 31/10 sẽ hoàn thiện để sẵn sàng thông xe kỹ thuật.

Riêng gói XL3 (nút giao cuối tuyến kết nối cao tốc Bến Lức-Long Thành) đã đạt 79,73% giá trị xây dựng hợp đồng, với thời gian hoàn thành đã thống nhất với nhà thầu là cuối tháng 10/2025.

Bên cạnh các gói thầu chính, các nhà thầu cũng đang khẩn trương thi công hoàn thiện các gói thầu bổ sung kết nối với dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành. Các gói thầu này đều đảm bảo tiến độ và dự kiến rút ngắn thời gian khoảng 3 tháng so với hợp đồng.

Ngoài ra, gói thầu kết nối dân sinh XL4B dự kiến được triển khai trong tháng 11/2025 và gói thầu ITS dự kiến được triển khai trong quý 3/2025, đảm bảo tiến độ phù hợp với tiến độ chung của toàn dự án.

Khi hoàn thành, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh, cùng với các đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, sẽ hình thành một chuỗi giao thông liền mạch, kết nối các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đặc biệt, đoạn cuối tuyến thuộc xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh sẽ hình thành siêu nút giao kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và kết nối ra Quốc lộ 1. Từ đó, giúp kết nối thuận tiện các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết nối các tỉnh miền Tây Nam bộ với miền Đông Nam bộ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 6 trục động lực phát triển của tỉnh Long An trước đây theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tuyến đường góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, đưa tỉnh Tây Ninh hiện nay trở thành cửa ngõ kinh tế và hành lang đô thị-công nghiệp mới của khu vực phía Nam.

Khi hoàn thành, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở ra nhiều triển vọng to lớn, không chỉ giúp giảm đáng kể áp lực lên các tuyến đường hiện hữu, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa, đi lại từ Tây Ninh đến các trung tâm kinh tế lớn, các cảng biển quan trọng như Cát Lái hay sân bay quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, tuyến đường này còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghiệp và logistics của địa phương; đồng thời, mở rộng không gian phát triển đô thị cho Tây Ninh.

Khi tuyến đường hoàn thành, sẽ góp phần gia thăng lợi thế về thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển các khu đô thị vệ tinh, khu dân cư mới hiện đại.

Tuyến đường sẽ giúp Tây Ninh củng cố vị thế như một cửa ngõ quan trọng, kiến tạo một "hành lang đô thị-công nghiệp" mới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng./.

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh thiếu một lượng lớn cát đắp nền Dự án Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do thiếu cát đắp nền, ảnh hưởng tiến độ thông xe cuối 2025, theo đó, khối lượng cát cần huy động trong năm 2025 lên tới 3,75 triệu m3.